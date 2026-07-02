Громкое заявление уехавшей из страны латвийской певицы обернулось для нее сокрушительным репутационным ударом.



Латвийская некогда дива Лайма Вайкуле, которая уже четыре года обходит Россию стороной и регулярно поливает грязью страну, сделавшую ее мультимиллионершей, вновь оказалась в эпицентре грандиозного скандала. На этот раз исполнительница хита "Пикадилли" столкнулась с суровой реальностью: ее былая слава стремительно угасает, а шлейф светского лоска сменился ароматом дешевой провинциальной драмы. До открытия ее именного фестиваля "Рандеву" в Юрмале осталось меньше месяца, а кассы пустуют. Зрители упорно отказываются покупать билеты на сомнительное зрелище, где на манеже соберутся все те же престарелые артисты и признанные иноагенты.

Не так давно в одном из своих интервью певица на полном серьезе объявила себя и свою близкую подругу Аллу Пугачеву главными кормилицами огромной империи. Лайма заявила, что лично содержала весь Советский Союз, выпуская свои пластинки. За свой культовый диск-гигант она получила смешные 137 рублей.

"Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет", — высокомерно резюмировала латвийская звезда.

Эти абсурдные откровения вызвали волну гомерического хохота и искреннего возмущения как у простых россиян, так и у коллег по цеху. Простить такое высокомерие Вайкуле не смогли даже самые преданные фанаты. Известный шоумен и певец Прохор Шаляпин, известный своим острым языком и любовью к правде, не стал церемониться со старшей коллегой и выдал порцию шокирующих откровений о ее туманном прошлом.

Шаляпин буквально размазал прибалтийскую певицу, напомнив ей, с чего именно начиналась ее карьера в советских варьете. Певец не побоялся назвать вещи своими именами и обвинил Вайкуле в лицемерии. Он жестко прошелся по ее статусу, заявив, что в советские годы Лайма занималась делами, весьма далекими от высокого искусства.

"Здоровье, мол, положила, страну кормила — еще одна сумасшедшая. Знаешь, ты работала вообще в советском эскорте. Ты была простой советской эскортницей. Че ты из себя строишь? Че ты отдала и кому? Да, отдала, но тебе за это заплатили. Я не могу понять, в чем твое величие. В том, что ты профурсетка?" — публично влепил пощечину певице возмущенный Прохор.