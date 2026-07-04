Не вздумайте это давать: эти популярные лекарства из домашней аптечки могут покалечить вашего ребенка

Когда у маленького ребенка внезапно взлетает температура, испуганные родители в панике совершают роковые ошибки, которые могут искалечить или даже убить малыша.



Летний сезон традиционно приносит с собой не только тепло, но и коварные сквозняки от кондиционеров, резкие перепады температур и, как следствие, детские простуды. В этот момент мамы и папы мгновенно превращаются в отряд спецназа, готовый скупить половину аптеки и применить любые народные методы. В ход идут советы соседок, старые бабушкины рецепты и опасные препараты. Известный врач-педиатр Александр Абакумов призвал родителей притормозить и перечислил вещи, которые категорически запрещено делать при лечении заболевшего ребенка.

Лекарства, которые могут убить

Многие привычные лекарства из взрослой аптечки несут смертельную угрозу для детского организма. Педиатр составил жесткий черный список препаратов, которые нужно навсегда убрать подальше от малышей.

Первый в списке — популярный анальгин. Этот препарат способен вызвать агранулоцитоз — страшное состояние, при котором клетки иммунитета падают до нуля, оставляя организм без защиты. В развитых странах он запрещен уже полвека, но в России до сих пор маскируется на полках под другими названиями.

Второй опасный враг — аспирин. Его категорически нельзя давать детям из-за риска развития синдрома Рейе. Это редкое, но тяжелейшее поражение головного мозга и печени, которое часто заканчивается летальным исходом. Также под запретом оказался нимесулид, который буквально выжигает детскую печень.

Отдельно доктор предостерег от использования димедрола, супрастина и тавегила. Эти антигистаминные препараты первого поколения ухудшают сон, снижают обучаемость и даже вызывают галлюцинации. Вместо них при аллергии нужно использовать современные средства второго поколения.

Родители должны четко понимать, как именно протекает болезнь. Врач объяснил, что лихорадка у детей бывает двух видов, и их важно не перепутать. При красной лихорадке кожа ребенка горит и краснеет, но при этом руки и ноги остаются теплыми. Это значит, что организм активно и правильно борется с инфекцией, паниковать здесь не нужно.

Белая лихорадка — это смертельно опасное состояние. Кожа малыша становится бледной, приобретает мраморный рисунок, а губы и кончики пальцев синеют из-за спазма сосудов. В этом случае нужно немедленно вызывать скорую помощь, так как обычные жаропонижающие могут не сработать.

Сбивать температуру нужно при показателях выше 38 градусов у младенцев до трех месяцев, выше 39 градусов у детей постарше, а при белой лихорадке — незамедлительно. Для этого подходят только два безопасных действующих вещества: парацетамол и ибупрофен. При этом педиатр напомнил, что цель лечения — не сбить температуру до идеальных 36,6, а облегчить состояние ребенка. Если цифра на градуснике упала хотя бы на полградуса за час — лекарство работает. А вот обтирать ребенка водкой или уксусом категорически нельзя: токсичные вещества мгновенно впитываются через нежную детскую кожу, вызывая тяжелейшее отравление.

Особое внимание доктор уделил лечению кашля. Педиатр советует обходить популярные сиропы стороной. Большинство из них увеличивают количество мокроты. Но маленький ребенок физически не умеет эффективно откашливаться. В итоге слизь скапливается в легких, кашель только усиливается, создавая идеальную среду для развития пневмонии.

Лучшее лекарство от кашля — это обильное теплое питье, прохладный воздух в комнате (не выше 20 градусов) и высокая влажность. Также не стоит спешить делать ребенку рентген при каждом чихе. Статистика показывает, что даже при подозрении на пневмонию в стационарах у 73 процентов детей рентген не показывает никаких изменений.

Если на фоне высокой температуры у ребенка начались судороги, главное для родителей — сохранять хладнокровие. Фебрильные судороги выглядят пугающе, но если они длятся менее 15 минут, то не повреждают мозг.

Пока едет вызванная скорая помощь, необходимо положить ребенка на бок на ровную поверхность, открыть окна для притока прохладного воздуха и использовать жаропонижающее средство исключительно в виде ректальных свечей. Пичкать малыша таблетками или заливать сироп в рот в этот момент смертельно опасно.

Педиатр также напомнил, что здоровому ребенку не нужны мультивитамины — достаточно разнообразного питания и прогулок. Единственным исключением является витамин D, дефицит которого напрямую связан с частыми простудами. Для точного подбора дозировки стоит сдать анализ крови, но стандартной профилактической нормой считается 1000 МЕ.