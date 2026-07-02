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Четверг 2 июля

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Астро-краш-тест: как ваш мужчина ведет себя в гневе и при разводе по его знаку зодиака

Астро-краш-тест: как ваш мужчина ведет себя в гневе и при разводе по его знаку зодиака
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Астролог Аделина Панина раскрыла все карты.

Гнев и развод – это, пожалуй, одни из самых стрессовых и разрушительных периодов в жизни любой пары. В такие моменты маски слетают, и истинная натура человека проявляется во всей красе. И хотя каждый человек уникален, астрология может дать нам интересные подсказки о том, как ваш мужчина, согласно его знаку зодиака, может вести себя в пылу ссоры или на пороге расставания.

Огненные знаки: Овен, Лев, Стрелец

Овен

В гневе: Овен – это вспышка молнии. Его гнев внезапен, ярок и разрушителен. Он может кричать, бросать вещи, говорить обидные слова, о которых потом будет жалеть. Его цель – выпустить пар здесь и сейчас.

При разводе: Овен будет стремиться к быстрому и решительному разрыву. Он не любит затяжных процессов и эмоциональных драм. Может быть импульсивным в принятии решений, но при этом будет бороться за свои интересы, особенно если считает, что его обманывают. Может быстро найти новую пассию, чтобы доказать себе и миру, что он "в порядке".

Лев

В гневе: Гнев Льва – это царственный рык. Он будет чувствовать себя оскорбленным, униженным, и его реакция будет драматичной. Он может требовать извинений, устраивать сцены, демонстрировать свое превосходство. Его гордость – его слабое место.

При разводе: Лев будет стремиться сохранить лицо и достоинство. Он не потерпит публичного унижения. Может быть щедрым, если это поможет ему выглядеть благородно, но если его заденут за живое, он будет бороться до последнего, особенно за то, что считает своим по праву. Может использовать детей или общих знакомых, чтобы выставить себя в лучшем свете.

Стрелец

В гневе: Стрелец в гневе может быть саркастичным, язвительным и прямолинейным до жестокости. Он не будет сдерживать свои мысли, даже если они ранят. Его гнев часто связан с ощущением несправедливости или ограничения его свободы.

При разводе: Стрелец будет стремиться к свободе и независимости. Он может быть отстраненным и избегать эмоциональных разговоров. Может быстро "убежать" в новые приключения или отношения. Если развод затягивается, он будет чувствовать себя в ловушке и может стать еще более раздражительным.

Земные знаки: Телец, Дева, Козерог

Телец

В гневе: Телец – это медленно закипающий чайник. Его гнев накапливается долго, но когда он прорывается, это похоже на землетрясение. Он может быть упрямым, молчаливым, но его взгляд будет говорить о многом. Когда он взрывается, он может быть очень разрушительным, но это случается редко.

При разводе: Телец будет сопротивляться изменениям до последнего. Развод для него – это потеря стабильности и безопасности. Он будет цепляться за имущество, за привычный уклад. Может быть очень упрямым в финансовых вопросах. Ему нужно время, чтобы принять ситуацию, и он будет долго переживать потерю.

Дева

В гневе: Дева в гневе может быть критичной, придирчивой и язвительной. Она будет анализировать каждую вашу ошибку, указывать на недостатки. Ее гнев часто проявляется в форме пассивной агрессии или молчаливого осуждения.

При разводе: Дева будет стремиться к порядку и справедливости. Она будет тщательно собирать факты, документы, анализировать ситуацию. Может быть очень педантичной в вопросах раздела имущества и алиментов. Ей важно, чтобы все было "по закону" и "по справедливости". Эмоциональные всплески ей чужды, она предпочитает действовать рационально, даже если это выглядит холодно.

Козерог

В гневе: Козерог в гневе становится еще более сдержанным и холодным. Его гнев – это ледяной взгляд и резкие, но точные слова. Он не будет кричать, но его молчание может быть более пугающим, чем любой крик. Он может обвинять вас в неэффективности, безответственности и неспособности достичь целей.

При разводе: Козерог подойдет к разводу как к деловому проекту. Он будет стремиться к максимально выгодному и наименее затратному решению. Он будет действовать прагматично, опираясь на факты и законы. Эмоции будут подавлены, но это не значит, что он не переживает. Просто он предпочитает решать проблемы, а не погружаться в них. Может быть очень жестким в отстаивании своих прав и интересов.

Воздушные знаки: Близнецы, Весы, Водолей

Близнецы

В гневе: Близнецы в гневе могут быть очень болтливыми. Они будут сыпать аргументами, обвинениями, пересказывать прошлые обиды. Их гнев часто носит поверхностный характер, они могут быстро переключиться на другую тему или начать шутить, чтобы разрядить обстановку. Но иногда их слова могут быть очень острыми и ранящими.

При разводе: Близнецы будут стремиться к легкому и быстрому разрыву. Они не любят драмы и затяжные конфликты. Могут быть склонны к "бегству" от проблем, как в прямом, так и в переносном смысле. Могут легко заводить новые знакомства, чтобы отвлечься. Если развод затягивается, они могут начать сплетничать или искать виноватых.

Весы

В гневе: Весы в гневе будут стремиться к справедливости и балансу. Они будут пытаться понять вашу точку зрения, но при этом будут настаивать на своем, если считают, что их права нарушены. Их гнев может проявляться в виде пассивной агрессии, уходов в себя или попыток найти компромисс, который на самом деле выгоден им.

При разводе: Весы будут стремиться к максимально мирному и справедливому разводу. Они будут стараться избежать конфликтов и сохранить хорошие отношения, если это возможно. Могут быть склонны к колебаниям и нерешительности. Если развод неизбежен, они будут искать оптимальное решение для всех сторон, но при этом будут очень внимательны к тому, чтобы не быть обманутыми.

Водолей

В гневе: Водолей в гневе может быть непредсказуемым. Он может внезапно отключиться, стать отстраненным и холодным, или наоборот, выдать поток неожиданных идей и обвинений. Его гнев часто связан с ощущением несправедливости или нарушением его личной свободы. Он может быть очень оригинальным в своих проявлениях.

При разводе: Водолей будет стремиться к независимости и свободе. Он может рассматривать развод как возможность начать новую, более свободную жизнь. Может быть очень отстраненным и неэмоциональным в процессе. Если он чувствует себя загнанным в угол, может принять радикальные и неожиданные решения. Может быть склонен к дружбе после развода, если это не мешает его личной свободе.

Водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы

Рак

В гневе: Рак в гневе становится очень обидчивым и ранимым. Он может плакать, обвинять вас в том, что вы его не цените, и вспоминать все прошлые обиды. Его гнев часто связан с ощущением незащищенности и страхом потери. Он может быть очень эмоциональным и требовать утешения.

При разводе: Рак будет очень тяжело переживать развод. Для него это потеря семьи, дома и безопасности. Он будет цепляться за прошлое, за воспоминания. Может быть склонен к манипуляциям, чтобы сохранить отношения или вызвать жалость. Ему потребуется много времени и поддержки, чтобы оправиться от потери.

Скорпион

В гневе: Скорпион в гневе – это вулкан. Его гнев глубокий, страстный и может быть очень разрушительным. Он будет стремиться к полному контролю над ситуацией и может использовать самые изощренные методы для достижения своих целей. Он может быть мстительным и не прощать обид. Его слова будут острыми, как скальпель, и направлены на то, чтобы ранить вас в самое больное место.

При разводе: Скорпион будет бороться за свои интересы с невероятной силой. Он не отступит, пока не добьется своего. Развод для него – это битва, и он будет использовать все свои ресурсы, чтобы выиграть. Он может быть очень расчетливым и хладнокровным, даже если внутри бушуют страсти. Может использовать информацию против вас, если считает это необходимым. Ему важно не просто расстаться, а "победить" в этом процессе.

Рыбы

В гневе: Рыбы в гневе могут стать жертвами. Они будут плакать, страдать, говорить о том, как им плохо и как их никто не понимает. Их гнев часто проявляется в виде пассивной агрессии, уходов в себя или саморазрушительного поведения. Они могут быть склонны к преувеличению своих страданий.

При разводе: Рыбы будут стремиться избежать конфликта любой ценой. Они могут быть склонны к самопожертвованию, чтобы сохранить мир, но при этом могут чувствовать себя обманутыми и использованными. Им будет сложно принимать решения, и они могут долго находиться в состоянии неопределенности. Если развод неизбежен, они будут переживать его очень глубоко, погружаясь в свои эмоции.

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2 июля 2026, 18:46
Фото: magnific.com
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