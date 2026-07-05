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Более 4 тыс. волонтеров Подмосковья помогли жителям выбрать объекты для благоустройства в 2026 году

Более 4 тыс. волонтеров Подмосковья помогли жителям выбрать объекты для благоустройства в 2026 году
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В Пушкино состоялось награждение лучших волонтеров проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС), которые в этом году помогали жителям выбирать общественные территории для благоустройства в рамках федеральной программы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства информации и молодежной политики.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что в проекте приняли участие более 4 тыс. волонтеров.

«ФКГС – это не просто проект. Благодаря ему в городах появляются благоустроенные пространства. Вы – наша опора, сила, поддержка и большое сердце», – сказала она.

Награды получили координаторы регионального движения «Волонтеры Подмосковья» Рената Демидова, Юлия Ивлева и Константин Кузовков. Волонтер Виктория Родина из Подольска, собравшая более 380 голосов, рассказала, что вместе с командой они посещали предприятия, чтобы рассказать о программе на рабочих местах. Благодаря этому Симферопольская аллея в Климовске получила более 26 тыс. голосов.

Для Вероники Пак проект стал четвертым по счету. Она призналась, что участие в нем позволило ей вовлечь в волонтерство другого человека.

После церемонии для гостей состоялся музыкальный спектакль «Сватовство гусара, или Петербургский ростовщик». Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В голосовании за объекты благоустройства в Московской области в 2026 году приняли участие более 4 тыс. волонтеров, которые работали на точках в парках, на массовых мероприятиях и предприятиях.

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5 июля 2026, 14:04

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