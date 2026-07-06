Напряженная ситуация в небе над столичным регионом заставила оборонное ведомство и городские службы работать в режиме максимальной готовности.



Силы противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации успешно отразили попытку масштабной воздушной атаки на столичный регион. На подступах к Москве дежурными огневыми средствами и комплексами радиоэлектронной борьбы было своевременно обнаружено и ликвидировано тринадцать беспилотных летательных аппаратов. Воздушные цели двигались курсом на мегаполис, однако благодаря слаженным действиям военных инженеров и расчетов ПВО потенциальная угроза была нейтрализована на безопасном расстоянии от жилых кварталов.

Официальное подтверждение об успешном отражении налета оперативно поступило от мэра Москвы Сергея Собянина. Градоначальник проинформировал жителей в своем официальном канале в мессенджере "Макс", подчеркнув, что оборонный щит города сработал штатно и без задержек. По словам мэра, все тринадцать аппаратов были гарантированно уничтожены в воздухе.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — сообщил Сергей Собянин, координируя действия городских структур.

Высокая эффективность отражения столь массового налета стала возможна благодаря круглосуточному мониторингу воздушного пространства столичного региона. Военное ведомство и правительство Москвы работают в тесном контакте, обмениваясь оперативными данными в режиме реального времени. Это позволяет мгновенно реагировать на любые изменения обстановки и принимать исчерпывающие меры для защиты критической инфраструктуры и обеспечения безопасности гражданского населения.