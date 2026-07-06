Всплыла жуткая правда о последних минутах жизни Майкла Джексона

Американские расследователи обнародовали сенсационные данные, которые полностью меняют официальную картину гибели легендарного поп-короля.



Майкл Джексон ушел из жизни в июне 2009 года, но его имя до сих пор притягивает скандалы, мистику и самые невероятные теории заговора. Официально виновным в гибели кумира миллионов признали его личного кардиолога Конрада Мюррея. Врач отсидел срок за непредумышленное убийство, но так и не признал свою вину. И вот теперь, годы спустя, американские журналисты из авторитетного издания RadarOnline взорвали настоящую информационную бомбу. Они представили сенсационную версию того, что на самом деле произошло в запертой спальне артиста в его последние минуты.

Согласно результатам нового независимого расследования, легендарный музыкант мог сам поставить финальную точку в своей жизни. Журналисты предполагают, что поп-король самостоятельно увеличил дозу смертоносного препарата пропофола. Это произошло в тот короткий промежуток времени, когда доктор Мюррей буквально на пару минут покинул почивальную своего звездного пациента.

Судебно-медицинский эксперт Сирил Вехт открыто заявил, что Джексон фактически способствовал собственной гибели. Певец прекрасно знал, как действуют мощные анестетики, но сознательно шел на огромный риск. В последнее время его жизнь напоминала настоящий ад на земле. Артиста ломало от невыносимых хронических болей, он находился под колоссальным прессингом из-за многомиллионных долгов и панически боялся грандиозного гастрольного тура "This Is It", который должен был начаться в Лондоне. Психика и тело легенды просто не выдержали такой нагрузки, и он искал забвения в лекарствах.

Этот пикантный поворот в деле о смерти кумира заставил публику вспомнить и о других скелетах в шкафу Джексона. Недавно в Сеть утекли шокирующие архивные аудиозаписи, на которых артист рассуждает о своих странных отношениях с несовершеннолетними. На записях Майкл уверяет, что дети сами искали его компании, проявляли к нему небывалую нежность и буквально не хотели уходить из его спальни. Эти откровения вновь всколыхали волну споров вокруг самой противоречивой фигуры мирового шоу-бизнеса.