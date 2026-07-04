Звездный час: 3 знака зодиака, которых ждет абсолютное счастье с 6 по 12 июля 2026 года

Астрологи назвали главных счастливчиков этой недели.

Лето 2026 года обещает быть динамичным, но именно неделя с 6 по 12 июля станет настоящим оазисом гармонии и везения. В этот период на небе сложится уникальная астрологическая картина: Солнце в уютном и интуитивном знаке Рака сформирует поддерживающие аспекты к высшим планетам, а Венера подарит мягкую, созидательную энергию.

Для большинства из нас это будет время эмоциональной перезагрузки, но для трех знаков зодиака этот семидневный отрезок станет точкой отсчета для больших и счастливых перемен.

Рак: время загадывать желания

Для Раков неделя с 6 по 12 июля 2026 года станет пиком их личного года. Солнце, проходящее по вашему первому дому личности, соединится с благотворными аспектами Луны. Это время, когда ваша внутренняя батарейка заряжена на 100%, а мир вокруг готов откликнуться на любую вашу просьбу.

В чем повезет: в личных проектах и самопрезентации. Если вы давно хотели заявить о себе, сменить имидж, начать вести блог или признаться кому-то в чувствах — делайте это именно сейчас. Ваше обаяние будет непреодолимым.

Счастливый момент: ожидайте приятного сюрприза или подарка в районе 8-9 июля. Это может быть как материальная вещь, так и долгожданная новость.

Совет недели: не скромничайте. В этот период ваши желания имеют свойство сбываться с поразительной скоростью. Запишите свои цели на бумаге.

Лев: финансовый взлет и признание

Для Львов эта неделя июля 2026 года пройдет под знаком триумфа. Влияние Юпитера — планеты большого счастья и расширения — подарит вам мощный импульс в сфере карьеры и финансов. Все ваши прошлые труды наконец-то начнут приносить ощутимые плоды.

В чем повезет: в деньгах и профессиональном признании. Возможны неожиданные предложения о сотрудничестве, повышение в должности, премия или успешное закрытие крупной сделки. Вы будете чувствовать себя победителем.

Счастливый момент: середина недели (10-11 июля) принесет инсайт или знакомство с влиятельным человеком, который поможет вам масштабировать ваши планы.

Совет недели: действуйте смело, но без лишней суеты. Направляйте энергию в долгосрочные проекты. Инвестиции, сделанные в эти дни, принесут отличные дивиденды.

Скорпион: духовный прорыв и романтика

Для Скорпионов период с 6 по 12 июля станет временем глубокого душевного комфорта и романтического вдохновения. Водная стихия Солнца в Раке находится в идеальной гармонии с вашим знаком, что обострит вашу интуицию до предела и принесет гармонию в отношения.

В чем повезет: в любви и путешествиях. Если вы в отношениях, вас ждет период второго "медового месяца" — полного взаимопонимания и страсти. Одинокие Скорпионы могут встретить человека, общение с которым начнется как интеллектуальный спор, а перерастет в глубокое чувство. Также это идеальное время для поездок к морю или паломничества.

Счастливый момент: выходные (11-12 июля) подарят вам ощущение абсолютного покоя и счастья в кругу близких людей.

Совет недели: доверяйте предчувствиям. Ваша интуиция сейчас работает как идеальный навигатор. Если вам кажется, что нужно купить билет или позвонить старому другу — делайте это не задумываясь.

Как поймать волну удачи остальным знакам?

Даже если вашего знака нет в списке фаворитов недели, вы можете использовать общие благоприятные планетные влияния 6–12 июля 2026 года: