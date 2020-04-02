Земфира впервые за долгое время вышла на связь (видео)

Композиция певицы Земфиры называется "Крым". Запись длится три минуты и 22 секунды.



В создании песни принял участие экс-гитарист группы "Океан Эльзы" Петр Чернявский, сообщает "Царьград". Предыдущую композицию исполнительница выпустила в сентябре 2018 года. "Крым" можно послушать на официальном ютуб-канале Земфиры.

Отметим, что артистка на сцене уже 21-й год. Первый ее альбом "Zемфира" состоял из 14 песен. Есть информация о том, что в текущем году поклонники увидят знаменитость на фестивале StereoLeto, который должен пройти в Санкт-Петербурге.