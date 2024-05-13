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Среда 19 августа

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Телевидение

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"Не пускать вовсе": Урганту дали пинка за оскорбление в эфире

"Не пускать вовсе": Урганту дали пинка за оскорбление в эфире
В СМИ продолжают бурно обсуждать неуместную выходку телеведущего в эфире Первого канала. Вместе со своим гостем – актером Жераром Депардье – отпускали шутки про изображение Рождества Иисуса Христа, что вызвало негодование среди верующих  Своим мнением на этот счет поделился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян.

Лысенков сообщил о закрытии шоу "Сам себе режиссер" спустя 28 лет в эфире

Лысенков сообщил о закрытии шоу "Сам себе режиссер" спустя 28 лет в эфире
До массового распространения интернета передача была своеобразным аналогом популярных сейчас блогов. Люди снимали на камеру забавные видео и присылали их в редакцию. Лучшие авторы получали призы.  О закрытии программы сообщил ее бессменный ведущий Алексей Лысенков в своем инстаграм-аккаунте.

Главные ТВ-премьеры марта

Главные ТВ-премьеры марта
Долгожданная весна наступила, хоть пока только и на календаре. Однако не стоит отчаиваться – март будет щедрым на ТВ-премьеры. Киномарафоны к 8 марта, сериальные новинки и долгожданные продолжения уже полюбившихся историй подарят телезрителям свое весеннее тепло. Stand-up шоу "Комик в городе" На ТНТ с 4 марта в 22:00 Кадр из "Stand-up шоу "Комик в городе"" Новое юмористическое шоу с Русланом Белым (постоянным участником Comedy Club), по обещанию авторов, полностью поменяет порядок вещей: если раньше про Россию шутили из Москвы, то теперь настало время сменить локацию.

Василий Уткин удивил новой работой

Василий Уткин удивил новой работой
Знаменитый российский комментатор Василий Уткин внезапно провел выпуск новостей на омском телевидении. Но, судя по всему, это было разовая подработка. По приглашению руководства ГТРК "Омск" Василий Уткин посетил сибирский город, где за один день принял участие в одной из программ в качестве гостя, появился в выпуске новостей как ведущий спортивной рубрики и побывал на матче омского "Авангарда".

Кабаева рассказала о соперничестве с Канделаки

Кабаева рассказала о работе
Знаменитая гимнастка Алина Кабаева, накануне занявшая пост главы совета директоров ЗАО "Спорт-Экспресс", рассказала о новой для себя работе. Также она прокомментировала соперничество на медийном уровне с руководителем "Матч ТВ" Тиной Канделаки. "Соперничество с Канделаки? Я как человек спорта всегда поддерживаю здоровую конкуренцию.

Телеканалы США воруют контент у россиян

Каналы США воруют контент у россиян
В американский суд поступил коллективный иск от нескольких крупных российских телеканалов. Они обвиняют своих западных коллег в том, что те ретранслируют эфир по заниженным ценам, что сильно бьет по доходам от международного вещания. Общая сумма ущерба телеканалов России составила свыше 75 тысяч долларов. Группа российских компаний, представляющих интересы таких телеканалов, как "Первый канал", "СТС", "РЕН ТВ", "ТНТ Comedy" и других, подали коллективный иск в окружной суд Южного округа Нью-Йорка.

Кушанашвили пристыдил Уткина за нытье

Кушанашвили пристыдил Уткина
Скандально известный журналист Отар Кушанашвили прокомментировал уход своего коллеги Василия Уткина с телеканала "Матч ТВ". По мнению Кушанашвили, Уткин превратил свою жизнь в шоу "За стеклом", что совсем его не красит. "Вася превратил свою жизнь в шоу "За стеклом".

"Сволочи" отправили Уткина работать на Украину

"Сволочи" отправили Уткина на Украину
Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал слухи о своем скором отъезде на Украину. По словам Уткина, работать в соседнюю страну его отправляют какие-то "сволочи". Об отъезде телеведущего в Киев ранее рассказало радио "Комсомольская правда".

Уткин рассказал о "пьяном" скандале

Уткин рассказал о "пьяном" скандале
Комментатор Василий Уткин рассказал о скандале с его отстранением от работы на "Матч ТВ". По словам Уткина, он не был пьян, а просто-напросто заснул во время прямого эфира. Уткин и ранее говорил, что причиной его необычного поведения во время матча Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Байером" стало хроническое нарушение сна, которым он страдает последние месяцы.

За что Уткина отстранили от работы

За что Уткина отстранили от работы
Василий Уткин считает, что отстранен от комментирования на "Матч ТВ" из-за проблем со сном, которые дали о себе знать 9 декабря на матче "Байер" – Барселона". Впрочем, журналист не унывает: по его словам, ведущим работать тоже интересно. Спортивный журналист Василий Уткин раскрыл причину его отстранения телеканалом "Матч ТВ" от комментирования.

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