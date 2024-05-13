Телевидение

В американский суд поступил коллективный иск от нескольких крупных российских телеканалов. Они обвиняют своих западных коллег в том, что те ретранслируют эфир по заниженным ценам, что сильно бьет по доходам от международного вещания. Общая сумма ущерба телеканалов России составила свыше 75 тысяч долларов. Группа российских компаний, представляющих интересы таких телеканалов, как "Первый канал", "СТС", "РЕН ТВ", "ТНТ Comedy" и других, подали коллективный иск в окружной суд Южного округа Нью-Йорка.