Телевидение

Главные ТВ-премьеры марта

Долгожданная весна наступила, хоть пока только и на календаре. Однако не стоит отчаиваться – март будет щедрым на ТВ-премьеры. Киномарафоны к 8 марта, сериальные новинки и долгожданные продолжения уже полюбившихся историй подарят телезрителям свое весеннее тепло. Stand-up шоу "Комик в городе" На ТНТ с 4 марта в 22:00 Кадр из "Stand-up шоу "Комик в городе"" Новое юмористическое шоу с Русланом Белым (постоянным участником Comedy Club), по обещанию авторов, полностью поменяет порядок вещей: если раньше про Россию шутили из Москвы, то теперь настало время сменить локацию.