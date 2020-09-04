Эксперт назвал смертельную опасность смартфонов

Директор института IT-университета "Синергия" Станислав Косарев предупредил молодых пользователей смартфонов об опасности. По мнению эксперта, они рискуют быстро посадить зрение или даже умереть.
По словам Косарева, наибольшую угрозу гаджеты представляют для россиян в возрасте от 15 до 20 лет, которые ни на минуту не расстаются с мобильными устройствами. Он отметил, что в последнее время они все чаще становятся пациентами окулистов и посоветовал отключать функцию поворота экрана, чтобы снизить нагрузку на глаза. Но больше всего смартфоны опасны при переходе проезжей части: специалист настоятельно рекомендует отвлечься от экрана, чтобы не погибнуть в ДТП, сообщает телеканал "360".
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