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Стало известно о введении обязательной регистрации мобильных телефонов

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В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI). Соответствующий законопроект для борьбы с контрафактом и кражами разработали члены Совета Федерации, сообщает "Коммерсантъ".

Ожидается, что нововведение вступит в силу 1 июля 2021 года. Регистрация старых устройств будет бесплатной, а за использование новых телефонов гражданам придется заплатить. В первой версии документа указано, что минимальная сумма составит не более 100 рублей.

Проходить регистрацию обяжут импортеров, а также людей, которые самостоятельно купили гаджет за границей. Телефонов, приобретенных для государственных нужд, это требование не коснется, передает НСН.

Автор: 28 апреля 2020, 10:40

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