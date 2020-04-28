Стало известно о введении обязательной регистрации мобильных телефонов

В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI). Соответствующий законопроект для борьбы с контрафактом и кражами разработали члены Совета Федерации, сообщает "Коммерсантъ".

Ожидается, что нововведение вступит в силу 1 июля 2021 года. Регистрация старых устройств будет бесплатной, а за использование новых телефонов гражданам придется заплатить. В первой версии документа указано, что минимальная сумма составит не более 100 рублей.

Проходить регистрацию обяжут импортеров, а также людей, которые самостоятельно купили гаджет за границей. Телефонов, приобретенных для государственных нужд, это требование не коснется, передает НСН.