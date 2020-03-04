Весенний смартфон: Huawei P30 Pro в новом цвете "Дымчатый лавандовый"

Специально к 8 марта Huawei предлагает максимальную скидку — 16 000 рублей на флагманский Huawei P30 Pro. Розничная цена смартфона 59 990, но при добавлении его в корзину на официальном сайте цена его снижается до 43 990 рублей.
Huawei P30 Pro в новом цвете "Дымчатый лавандовый" станет идеальным весенним аксессуаром для женщин благодаря стильному дизайну: глянцевому покрытию верхней части корпуса и матовой нижней части.
Huawei P30 Pro – отличный подарок для любителей мобильной фотографии. Система камер смартфона включает телеобъектив, суперчувствительный объектив 40 МП, ультраширокоугольный объектив 20 МП и TOF-объектив Huawei.
Режим HDR+ на базе искусственного интеллекта повышает качество снимков, анализируя множество снимков с контровым и тусклым освещением и объединяя наиболее удачные кадры в один. При съемке в этом режиме соблюдается баланс освещения и цвета, а лицо всегда остается в фокусе.
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