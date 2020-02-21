"Дни.ру" дарят фитнес-браслет INOI Band

INOI Band – фитнес-браслет от российского производителя, который интегрируется с любыми устройствами на iOS и Android. Получить его вы сможете с помощью "Дни.ру",



Браслет следит за спортивными результатами владельца, показывает точное время, принимает звонки и уведомления мессенджеров, а также позволяет управлять фотосъемкой и музыкой.Благодаря японским сенсорам Kionix, INOI Band отслеживает режим и качество сна, напоминает о разминках и тренировках, считает шаги, потраченные калории и измеряет пульс.

Браслет синхронизируется с мобильным приложением на русском языке, где помимо индивидуальных результатов можно ознакомиться с рекомендациями в зависимости от выбранного режима активности. Кстати, INOI Band имеет степень защиты IP68, позволяет погружаться с браслетом на глубину до 1 метра в течение 30 минут.

Чтобы получить гаджет бесплатно достаточно выполнить два простых условия:

Подпишитесь на Instagram @dniru и @inoiofficial

Отметьте в комментариях разных друзей

Больше комментариев – больше шансов стать победителем!

