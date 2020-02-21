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Hi-tech

"Дни.ру" дарят фитнес-браслет INOI Band

Фото: Пресс-служба
 INOI Band – фитнес-браслет от российского производителя, который интегрируется с любыми устройствами на iOS и Android.  Получить его вы сможете  с помощью "Дни.ру", 
прочитано 112 раз

Браслет следит за спортивными результатами владельца, показывает точное время, принимает звонки и уведомления мессенджеров, а также позволяет управлять фотосъемкой и музыкой.Благодаря японским сенсорам Kionix, INOI Band отслеживает режим и качество сна, напоминает о разминках и тренировках, считает шаги, потраченные калории и измеряет пульс.

Браслет синхронизируется с мобильным приложением на русском языке, где помимо индивидуальных результатов можно ознакомиться с рекомендациями в зависимости от выбранного режима активности. Кстати, INOI Band имеет степень защиты IP68, позволяет погружаться с браслетом на глубину до 1 метра в течение 30 минут.

Чтобы получить гаджет бесплатно достаточно выполнить два простых условия:

  • Подпишитесь на Instagram @dniru и @inoiofficial
  • Отметьте в комментариях разных друзей 

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ДАРИМ ПОДАРКИ❗️Фитнес-браслет �� Все подробности читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru и @inoiofficial ▪️Отметьте как можно больше друзей, знакомых в разных комментариях ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите 7 февраля в stories! #фитнес #фитнесбраслет #конкурс #розыгрыш

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

 Больше комментариев – больше шансов стать победителем!  

21 февраля 2020, 16:17

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