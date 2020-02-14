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Россияне пожаловались на сбой в работе "Яндекс.Еда" и Delivery Club в День всех влюбленных

прочитано 121 раз

Вечером 14 января российские пользователи пожаловались на неполадки в работе сервисов по доставке еды "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Клиенты не могут сделать заказ ни на сайте, ни в специальном приложении.

В пресс-службе "Яндекса" и Delivery Club подтвердили информацию о техническом сбое, сообщает издание "Известия". Представители пообещали восстановить работу сервисов в ближайшее время.

Автор: 14 февраля 2020, 20:41

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