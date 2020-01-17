Среди самых популярных паролей россиян оказалась "любовь"

Специалисты в области кибербезопасности назвали самые популярные пароли в России и мире. По всему земному шару в 2019 году оказались распространенными 123456 и qwerty. Наряду с ними в список попали password и 111111, сообщает "Москва 24".

У россиян встречались аналогичные комбинации. Наиболее расхожим стало кодовое слово "йцукен" – qwerty, написанное на русской раскладке клавиатуры, уточняют "Известия". Были и более оригинальные пароли: "любовь", "привет", "Наташа", "люблю", "Максим", "Андрей" и "солнышко". Исследователи отметили, что такие варианты часто выбирают потому, что их легко запомнить, но из-за этого данные пользователей становятся более уязвимыми.