Среди самых популярных паролей россиян оказалась "любовь"

Специалисты в области кибербезопасности назвали самые популярные пароли в России и мире. По всему земному шару в 2019 году оказались распространенными 123456 и qwerty. Наряду с ними в список попали password и 111111, сообщает "Москва 24".
У россиян встречались аналогичные комбинации. Наиболее расхожим стало кодовое слово "йцукен" – qwerty, написанное на русской раскладке клавиатуры, уточняют "Известия". Были и более оригинальные пароли: "любовь", "привет", "Наташа", "люблю", "Максим", "Андрей" и "солнышко". Исследователи отметили, что такие варианты часто выбирают потому, что их легко запомнить, но из-за этого данные пользователей становятся более уязвимыми.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Постоянно хочу кушать