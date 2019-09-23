В России взлетел спрос на новый iPhone

Спрос на новые iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone Pro Max оказался выше, чем на предыдущие модели смартфона. Во всех крупнейших магазинах мобильной техники около 50% продаж пришлось на линейку устройств от Apple.

Уточняется, что в 2019 году было продано в три раза больше новых моделей смартфона, чем в первую неделю 2018 года. По данным РИА Новости, это связано с повышенным интересом к новым камерам и единым днем старта продаж. В частности, у "Билайна" спрос вырос в четыре раза. Напомним, что у новой модели iPhone 11 есть две задние камеры на 12 мегапикселей, у iPhone 11 Pro – тройная камера.