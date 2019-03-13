Конец близок: в NASA вычислили дату апокалипсиса

Фотография столкновения двух галактик, сделанных телескопом Hubble, заставила астрономов задуматься о судьбе человечества. До катастрофы в Млечном Пути, согласно версии ученых NASA, осталось – по космическим меркам – совсем немного.

Телескоп Hubble запечатлел объект под названием NGC 6052. Как отметили в NASA, он находится в созвездии Геркулеса на расстоянии около 230 световых лет от Земли. Этот объект обнаружил в 1784 году английский астроном Уильям Гершель. Он описал NGC 6052 как единую галактику "неправильной" формы. Но позже выяснилось, что это две "столкнувшиеся" галактики.

Специалисты объясняют, что сила гравитационного притяжения много лет назад начала соединять галактики друг с другом, меняя траекторию их звезд и погружая системы в хаос. При этом небесные тела не сталкиваются друг с другом – ведь расстояния между звездами слишком велики по сравнению с их размерами.

Ученые NASA предупреждают, что та же участь ждет нашу галактику Млечный Путь. Она так же столкнется со своей ближайшей соседкой. И произойдет это, по космическим меркам, довольно скоро – через каких-нибудь четыре миллиарда лет, пишет Flashnord.

Телескоп Hubble, с помощью которого было совершено открытие NASA, был запущен 24 апреля 1990 года. Недавно в его работе произошел сбой, связанный с функционированием широкоугольной камеры. Но 7 марта работу прибора восстановили в полном объеме.

