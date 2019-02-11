"Прощай, Земля!": до конца света осталось 140 дней

Конец света наступит в день солнечного затмения. Четверо ученых независимо друг от друга назвали дату – 2 июля 2019 года.

Человечеству осталось жить не так уж много – всего 141 день. Британский ученый-конспиролог Дэвид Мид уверен, что конец света совпадет с июльским солнечным затмением. Это явление и его дата, уверен прорицатель, описаны в Библии, в книгах Ветхого Завета.

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Это не первое предсказание такого рода от Мида. Но есть нюанс: на сей раз его прорицание в точности повторяют еще три эксперта в конспирологических теориях – Майкл Флипп, Хал Линдси и Джин Диксон.

По данным этих авторитетных источников, 2 июля 2019 года произойдет солнечное затмение. Тень полностью поглотит светило в 22:26 мск. В России, кстати, это знамение никто не увидит – за вестниками конца света можно будет наблюдать лишь в Чили, Аргентине или южной части Тихого океана.

Что произойдет с планетой и с людьми после того, как солнце полностью скроется в тени, предсказатели не сообщают, передает Пятый канал. Ясно одно – это конец света, и "все мы умрем".

Впрочем, у прорицателей есть возможность скорректировать свои прогнозы о конце света. В декабре 2019-го ожидается еще одно затмение – на сей раз кольцеобразное. 26 декабря в 05:18 мск Луна закроет центр Солнца, образовав светящееся кольцо. Это увидят и некоторые россияне – жители Приморья и Забайкалья. Если Дэвид Мид выживет после июльского конца света, он сможет перенести его на зиму.