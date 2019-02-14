Установлен окончательный сценарий конца света

Земля, а вместе с ней и человечество погибнет в мощной солнечной вспышке. Конец света близок – к такому выводу пришли астрофизики на основании наблюдений за поведением похожих на Солнце звезд.

Репетицию по сценарию конца света, уготованному Земле, ученые наблюдали в 2016 году. Тогда была зафиксирована вспышка на звезде JW 566 в созвездии Ориона – это в 1500 световых годах от Земли. Как подсчитали в группе астрофизика Стива Мейерса, которая работает в Восточноазиатской обсерватории на Гавайских островах, этот выброс вещества был в десять миллиардов раз мощнее типичных солнечных вспышек.

А недавно локальный конец света разыгрался гораздо ближе к нашей планете – всего в 60 световых годах. Космический аппарат Swift Mission зафиксировал вспышку и корональный выброс на звезде в системе DG Canum Venaticorum. Исторгнутое вещество было нагрето до 200 миллионов градусов Цельсия, а сама вспышка была в десять тысяч раз мощнее самой сильной вспышки, когда-либо наблюдавшейся на Солнце.

Если у этой звезды была обитаемая планета, то на ней наступил конец света. Причем, отмечают ученые, в этом случае полыхнул красный карлик – звезда, размер которой значительно уступает солнечному. Следовательно, от Солнца можно ожидать вспышки и помощнее.

По данным исследователей, которые изучили срезы древних кедров и дубов, росших в Европе, супермегавспышка на Солнце произошла в 775 году. А осенью 1859 года произошло так называемое каррингтоновское событие – по имени английского астронома Ричарда Каррингтона, который первым заметил солнечные пятна. Последовавшая вспышка выжгла телеграф, из аппаратов сыпались искры, жаля телеграфистов и поджигая бумагу. Все ждали конца света.

Похожих событий, ведущих к концу света, и ожидают ученые в скором времени. Специалисты NASA считают, что супермегавспышка наведет в электромагнитном поле Земли постоянный ток такой силы, что он буквально сожжет электрические сети. В первую очередь сгорят трансформаторные подстанции, и планета погрузится во тьму, пишет "Комсомольская правда". Но это еще оптимистичный сценарий. В другом варианте конец света неминуем: сгорят не трансформаторные подстанции, а вся планета.