Падение НЛО под Ростовом попало на видео

Очевидцы сняли падающее небесное тело, похожее на метеорит. Инцидент произошел вечером 15 февраля.

Неопознанный летающий объект пролетел с юга на север. Ролик появился в соцсети в одном из городских пабликов. "15 февраля в 19:21 ростовчанин снял падение неизвестного небесного тела в небе над Ростовом", — цитирует автора поста Пятый канал.

Пользователи сразу же стали строить свои предположения и выдвигать свои версии произошедшего. "Красивый метеор, надеюсь он всех уничтожит", "Это инопланетяне с Нибиру", - прокомментировали загадочное видео россияне.