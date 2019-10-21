Данные 20 миллионов пользователей "Инстаграма" появились в открытом доступе

Хакеры похитили базу 20 миллионов аккаунтов социальной сети "Инстаграм" и выставили на продажу. В открытом доступе оказались личные данные пользователей: имя и фамилия, номер телефона и электронная почта, уточняет издание "Известия".
Основатель компании Device Lock, занимающейся созданием программ для защиты организаций от утечки информации, Ашот Оганесян предположил, что база принадлежит индийской маркетинговой компании, которая оставила в открытом доступе свой "сервер с 49 миллионами строк". Злоумышленники скопировали эти данные и разместили на DarkNet, передает телеканал "360".
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