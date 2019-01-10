В США доложили об уничтожении российского спутника

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о том, что российский спутник "Космос-2430", запущенный в 2007 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, передает RT. Отмечается, что связь с аппаратом была потеряна еще несколько лет назад, после того как он выработал свой ресурс, однако его физическое уничтожение произошло только 5 января.

