Новый смартфон BQ-6015L: вся Вселенная на большом экране
Модель является представителем среднего ценового сегмента, и как внешне, так и внутренне, по начинке, выглядит весьма и весьма достойно, что позволяет ей успешно конкурировать с решениями от других производителей, относящимися к данному классу.
Гаджет смотрится дорого и стильно, отлично подойдет утонченным дамам, которые не приемлют скучные утилитарные расцветки. Такой изящный внешний вид достигается благодаря использованию специального зеркального 3D-покрытия, тактильно очень приятного для пользователя. Единственный небольшой минус – маркость, корпус нужно будет периодически протирать, но это повсеместно распространенная мелочь.
Смартфон эргономичен. Кнопки расположены продуманно, управление при их помощи интуитивно понятно. Размер гаджета действительно большой, он выглядит солидно даже в крепкой мужской руке, при этом для таких габаритов он совсем не тяжелый, так что и женщина с ним совладает без проблем. Широкий экран открывает безграничные возможности для комфортного интернет-серфинга, просмотра кино или мультимедийных развлечений. С фронтальной стороны практически весь объем девайса – это и есть экран. Он яркий, работать приятно. Использована технология IPS, разрешение HD+, 1528X720.
Разработчики ответственно подошли к оснащению модели современными фотокамерами, ведь качество снимков для многих пользователей является очень важным аспектом при выборе смартфона. В арсенале имеются основная и фронтальная камера с разрешением 13 и 16 MP соответственно. Все это сочетается с современными технологическими наворотами. Например, фронтальная камера со светосильным объективом способна делать снимки при слабом освещении, так что можно получить достойное селфи, находясь где-нибудь в ночном клубе или на вечерней улице. У основной камеры есть очень быстрая система фазовой фокусировки, а технология Super Pixel позволяет масштабировать изображение до 64 MP при макросъемке.
За быстродействие модели отвечает 8-ядерный процессор и 3 ГБ оперативной памяти, что с лихвой позволяет справиться со всеми основными современными задачами. Аккумуляторной батареи на 3000 mAh в целом достаточно для активного использования девайса в течение дня.
В наличии всевозможные "фишечки", присущие современному смартфону. Например, система безопасности через распознавание лица и сканирование отпечатка пальца или система NFC, позволяющая быстро и удобно совершать платежи. LTE-модуль, Bluetooth, Wi-Fi, навигация – все это по умолчанию, отличного качества и быстродействия, так что особых разъяснений не требует. Используемая операционная система – Android 8.0.
Что же мы имеем в итоге? BQ-6015L Universe – это яркий и добротный представитель в своем ценовом сегменте, который, несомненно, найдет своего покупателя. Привлекательный внешний вид органично сочетается с современной технологичной "начинкой", которая удовлетворит запросы большинства пользователей. Вполне можем рекомендовать в качестве кандидата на покупку.
|
Диагональ
|
6" соотношение сторон 19:9
|
Разрешение экрана
|
HD+ 1528x720 (19:9)
|
Технология экрана
|
IPS
|
Процессор
|
Qualcomm 8940, 4x A53 1400 МГц + 4x A53 1.1GHz
|
Количество ядер
|
Octa Core
|
Операционная система
|
Android 8.0
|
Оперативная память
|
3 ГБ
|
Встроенная память
|
32 ГБ
|
Поддержка карт памяти
|
Micro SD до 128 ГБ
|
Количество SIM
|
2 SIM
|
Беспроводная связь
|
LTE, WiFi: IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth: версия 4.1
|
Камера основная
|
13 Мп
|
Камера фронтальная
|
16 Мп
|
Навигация
|
GPS
|
Батарея
|
3000 мАч
|
Габариты
|
155 х 72,2 х 8,3 мм
|
Вес
|
157 гр
|
Особенности
|
8 ядерный процессор, Android 8.0, Face Unlock, Fingerprint, есть NFC, аккумулятор Li-polymer.
|
Комплектация
|
Смартфон, зарядное устройство, USB кабель, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации
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