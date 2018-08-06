Новый смартфон BQ-6015L: вся Вселенная на большом экране

Компания BQ уже успела хорошо зарекомендовать себя на рынке, создав несколько отличных моделей смартфонов. Но разработчики явно не собираются останавливаться на достигнутом. И вот увидела свет новинка – BQ-6015L Universe с действительно большим безрамочным дисплеем диагональю 6” и соотношением сторон аж 19:9. Само название Universe (Вселенная) как бы намекает, что гаджет готов открыть своему владельцу целый мир.

Модель является представителем среднего ценового сегмента, и как внешне, так и внутренне, по начинке, выглядит весьма и весьма достойно, что позволяет ей успешно конкурировать с решениями от других производителей, относящимися к данному классу.

Гаджет смотрится дорого и стильно, отлично подойдет утонченным дамам, которые не приемлют скучные утилитарные расцветки. Такой изящный внешний вид достигается благодаря использованию специального зеркального 3D-покрытия, тактильно очень приятного для пользователя. Единственный небольшой минус – маркость, корпус нужно будет периодически протирать, но это повсеместно распространенная мелочь.

Смартфон эргономичен. Кнопки расположены продуманно, управление при их помощи интуитивно понятно. Размер гаджета действительно большой, он выглядит солидно даже в крепкой мужской руке, при этом для таких габаритов он совсем не тяжелый, так что и женщина с ним совладает без проблем. Широкий экран открывает безграничные возможности для комфортного интернет-серфинга, просмотра кино или мультимедийных развлечений. С фронтальной стороны практически весь объем девайса – это и есть экран. Он яркий, работать приятно. Использована технология IPS, разрешение HD+, 1528X720.

Разработчики ответственно подошли к оснащению модели современными фотокамерами, ведь качество снимков для многих пользователей является очень важным аспектом при выборе смартфона. В арсенале имеются основная и фронтальная камера с разрешением 13 и 16 MP соответственно. Все это сочетается с современными технологическими наворотами. Например, фронтальная камера со светосильным объективом способна делать снимки при слабом освещении, так что можно получить достойное селфи, находясь где-нибудь в ночном клубе или на вечерней улице. У основной камеры есть очень быстрая система фазовой фокусировки, а технология Super Pixel позволяет масштабировать изображение до 64 MP при макросъемке.

За быстродействие модели отвечает 8-ядерный процессор и 3 ГБ оперативной памяти, что с лихвой позволяет справиться со всеми основными современными задачами. Аккумуляторной батареи на 3000 mAh в целом достаточно для активного использования девайса в течение дня.

В наличии всевозможные "фишечки", присущие современному смартфону. Например, система безопасности через распознавание лица и сканирование отпечатка пальца или система NFC, позволяющая быстро и удобно совершать платежи. LTE-модуль, Bluetooth, Wi-Fi, навигация – все это по умолчанию, отличного качества и быстродействия, так что особых разъяснений не требует. Используемая операционная система – Android 8.0.

Что же мы имеем в итоге? BQ-6015L Universe – это яркий и добротный представитель в своем ценовом сегменте, который, несомненно, найдет своего покупателя. Привлекательный внешний вид органично сочетается с современной технологичной "начинкой", которая удовлетворит запросы большинства пользователей. Вполне можем рекомендовать в качестве кандидата на покупку.