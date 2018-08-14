Смартфон BQ-5515L Fast: любовь с первого взгляда

На небосклоне рынка гаджетов зажглась новая звезда – стильный и производительный смартфон BQ-5515L Fast. Благодаря приличной технической начинке он не только превосходно справляется с решением повседневных задач - серфинг в интернете, мессенджеры, видео, игры, но и способен узнавать своего владельца по отпечаткам пальцев. С надежной технологией Fingerprint ваши личные данные будут надежно защищены.



Внешний вид

Смартфон представлен в трех цветах – черный, титановый (серый) и темно-синий. Корпус выполнен из пластика, при этом смотрится очень солидно и представительно. В это устройство влюбляешься с первого взгляда!

BQ Fast идеально лежит в руке, приятен на ощупь. Качество сборки корпуса на уровне: кнопки не болтаются, ничего не продавливается. Задняя крышка при этом снимается без проблем. Для этого достаточно поддеть нижний правый угол.

Расположение кнопок довольно стандартное для подобных устройств. Справа находится клавиша включения/выключения смартфона, рядом - кнопка громкости. На нижнем торце расположились микрофон и динамик, сверху производитель разместил разъем для аудиогарнитуры и порт microUSB. На задней панели поселились двойная тыловая камера и вспышка. А рядом располагается сканер отпечатка пальцев – одно из главных преимуществ устройства.





В отличие от смартфонов других брендов, которые выводят сканер на переднюю панель, тем самым забирая драгоценное пространство экрана, палец в BQ-5515L нужно прикладывать к задней крышке. Сканер слегка утоплен в корпус, поэтому найти его на ощупь не составляет труда.

У смартфона съемная батарея, а под ней находятся слоты для карт памяти и сим-карт. Теперь не нужно думать для чего использовать третий слот – вставить вторую "симку" или увеличить память. Со смартфоном BQ-5515L Fast вы можете сделать и то, и другое.

Мультимедийный центр

Устройство обладает дисплеем диагональю 5,5 дюйма, разрешение экрана – 960х480 пикселей. Для бюджетной модели картинка на экране очень яркая и привлекательная. Технология 2.5D обеспечивает скругленную форму краев экрана, благодаря чему смартфон выглядит обтекаемым и гладким, что, несомненно, добавляет ему элегантности и эстетичности.





Экран занимает большую часть передней панели, клавиши навигации – домашний экран, возврат, последние приложения – выполнены в электронном виде. Широкий угол обзора дисплея позволяет с комфортом наблюдать за происходящим на экране. Яркость по умолчанию установлена на 50%, однако если поставить ее на максимум, то все детали изображения будут прекрасно видны даже при самом ярком солнечном свете.

Что касается встроенного динамика, то он выдает не идеальный, но великолепный для смартфона бюджетной категории звук. Можно без проблем слушать музыку, смотреть фильмы даже на самой высокой громкости. Слышимость, кстати, очень хорошая, динамики работают на славу, за что производителю еще один несомненный респект!

Начинка



Подходим, пожалуй, к главному пункту нашего обзора – начинка и производительность гаджета. И здесь BQ-5515L Fast также держится большим молодцом. Операционная система Android 8.1, мощный процессор Mediatek MTK6739WA с четырьмя ядрами, запас оперативной памяти в два гигабайта и 16 "гигов" встроенной – благодаря такому крутому "багажу" устройство на ура справляется с повседневными задачами. Никаких тормозов, подвисаний и прочих неудобств.

BQ-5515L Fast полностью оправдывает свое название. Быстрота – одна из главных фишек устройства.





Аккумулятора емкостью 2500 мАч хватает на сутки работы. Конечно, при большом желании израсходовать питание можно и за полдня, но при умеренном расходе энергии телефон держится целые сутки. Так что никакой внезапной разрядки батареи владельцам гаджета не грозит.

Предустановленные приложения в "Фасте" – только самые нужные. Подход, надо заметить, очень верный и оправданный. Производитель не нагружает пользователя кучей программ, которые не факт, что будут ему нужны. Вместо этого юзеру предлагается компактный набор приложений, которые с большой степенью вероятности ему пригодятся. Остальные программы он сможет установить по своему желанию в дальнейшем.

Ну и, конечно, куда без ставшим уже классическим набором современного гаджета: GPS, WiFi, LTE, Bluetooth 4.0 – все это на борту, пользуйтесь на здоровье.

Камера

Финальный пункт нашего ревью – камера. Удивительно, но здесь бюджетный BQ-5515L может дать фору даже своим "старшим" товарищам из других ценовых категорий. Фронтальная камера на два мегапикселя и двойная тыловая на 8 и 0,3 обеспечивают достойный результат съемок даже в динамике и темное время суток.





Основная камера обладает сдвоенной линзой, облегчающей панорамную фотосъемку, позволяющей придавать снимкам самые разные эффекты - размытость заднего фона, "красивое лицо" и прочее. С BQ Fast фотография становится настоящим искусством.

Итак, что в итоге? BQ-5515L Fast – прекрасный вариант за свои деньги. Стильный, элегантный дизайн, высокая производительность, отличная функциональность, приличное время автономной работы – все это делает гаджет одним из лучших вариантов в бюджетной категории, замечательным приобретением для тех, кто ищет идеальный вариант по соотношению цена и качество.

Комплектация:

– смартфон;

– аккумулятор;

– зарядное устройство;

– кабель MicroUSB;

– Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации.