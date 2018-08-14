Смартфон BQ-5515L Fast: любовь с первого взгляда

Технологии Космос Новинки iPhone Интересное

Самое читаемое

Смерть перечеркнула планы Степаненко
Как бывший муж Бузовой борется с раком
Убитый горем Якубович прогнал жену
Сказка закончилась: Принц Гарри оставил Меган Маркл
Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой
Обнародованы доказательства обмана жены Гогена Солнцева и Андрея Малахова
партнеры
Вторник 14 августа
Лента новостей
20:51
Названы самые комфортные для жизни города
20:36
Топилин заявил о важности настройки пенсионной системы
20:33
Российский альпинист погиб во время перевала
20:10
Нетиевский оправдался за развал "Уральских пельменей" из-за 300 млн
20:00
В Крыму обнаружили загадочное кладбище
19:48
Россияне в ужасе из-за страшного пожара
19:16
В московском транспорте решили убрать турникеты
18:41
Знаменитая российская фигуристка разбилась в страшном ДТП
18:39
Как встретят Вайкуле в Крыму после оскорбительных заявлений
18:09
Раскрыто интимное желание завистницы Маркл
17:36
Горючие слезы: как собственники АЗС обманывают автолюбителей
17:35
Полковник-миллионер Захарченко отверг обвинения в суде
17:21
"Сожгла мосты и вылила помои": Соколовский прокомментировал измены
17:12
Кулинарный сувенир от Kandolhu Maldives
17:08
Связь дочери Дмитрия Маликова с Егором Кридом взбудоражила народ
17:02
Смертоносное обрушение моста в Италии попало на видео
16:34
Дурной пример для россиян: Киркоров возглавил список запрещенных исполнителей
16:30
"Жди меня жирной": родившая Кудрявцева обеспокоена фигурой
16:24
Звезда московского "Спартака" госпитализирована в тяжелом состоянии
16:20
Интернет-банк Московского Кредитного банка стал еще удобнее
16:09
Роскошная Лорак расцвела после измены мужа
16:01
Дети спасают исхудавшую Анджелину Джоли от коварного недуга
16:00
Барановская – любимому мужчине: Ты делаешь меня очень счастливой
15:42
Должна сказать спасибо: Пригожин спустил оскандалившуюся Вайкуле на землю
15:32
Мост упал на дома: подробности страшной трагедии в Италии
15:03
Растрепанную Пугачеву сняли в пижаме в магазине
14:55
Раскрыта главная интрига свадьбы Поклонской с Соловьевым
14:50
Житель Подмосковья в пьяной ссоре убил отца
14:47
Никель примет международный фестиваль спорта и культуры
14:45
Десятки человек погибли при обрушении моста в Генуе (видео)
14:43
Вскрылись странные отношения Петросяна с дочерью
14:23
"Ты почему себя распустил?": Доренко рассказал о встрече с Путиным
14:22
Когда откроют стадион "Динамо"
14:20
Развод Таты и Валеры: самую красивую семью "Дома-2" убила реальность
14:15
Как сохранить романтику в отношениях
14:12
Ведущая "Давай поженимся!" о конфликтах с Гузеевой и Сябитовой
14:05
Шок и недоумение: Первый канал отправил Лещенко на "Голос"
13:59
Названа причина скандального развода Блюменкранцев из "Дома-2"
13:45
На Северо-Восточной хорде запустят три участка
13:42
Лайма Вайкуле: Приеду в Крым с большим удовольствием
13:41
В семье Анны Семенович произошла трагедия
13:32
Борющаяся со СПИДом легендарная певица умирает от рака
13:21
В Казани проскочивший на красный автобус сбил ребенка
13:13
В Волгограде больной водитель устроил страшное ДТП
13:01
Как живет сын Виктора Цоя
12:56
Дороги на юге Москвы станут свободнее
12:50
Мечтавшая о собаке россиянка украла шпица и чихуахуа
12:44
"Я стала задыхаться": толпа раздетых возбужденных мужиков набросилась на Шукшину
12:42
Биткоин опустился на дно
12:34
"Уйдешь с одной щеткой": наглая Степаненко грозит пустить по миру Петросяна
12:32
В "Натали Турс" нелепо оправдались за приостановку деятельности
12:19
Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное
12:18
Овдовевшая Ротару хранит верность мужу
12:12
Пьяная Собчак задрала ноги после провала с платьем-скатертью
12:09
В Крыму при падении джипа в ущелье погибли три человека
12:02
Звезда сериала "Стиляги" не может ходить
11:57
"Меня боятся приглашать в Россию!": крик души Верки Сердючки
11:50
Залетевший на балкон окурок спалил квартиру нижегородцев
11:34
"Натали Турс" официально прекратила работу
11:28
На северо-западе Москвы нашли обгорелые тела
11:25
Богачка Успенская наняла личного повара для собаки
11:21
Найден способ борьбы с неизлечимым раком
11:19
Рухнувший рубль начал резко расти
11:13
Неугомонная Бузова нанесла сокрушительный удар по будущему Тимати
11:12
Москвичам пообещали солнечную погоду
10:51
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
10:45
В России появится новый налог
10:39
В лесу под Омском грузовик насмерть задавил 33-летнего мужчину
10:39
Медики научились предсказывать смерть
10:31
Максакова и 71-летняя Васильева сразились в бикини на потеху публике
10:27
Заворотнюк высказалась о втором ребенке Кудрявцевой
10:03
Сбербанк отказался выдавать кредитные карты пенсионерам
09:54
Вайкуле обязали дать бесплатный концерт в Крыму
09:50
В Тюмени в подъезде найдено тело подростка
09:46
Трамп приготовился вышвырнуть "Газпром" из Европы
09:33
Пьяный житель Башкирии пришел ночью к соседу и зарезал его
09:17
Что известно о новом муже красавицы Натальи Поклонской
09:05
Любовница отреклась от мужа Ани Лорак
09:01
Жена Николаева показала располневшую Пугачеву
08:37
Разведка США выяснила реакцию Путина на встречу с Трампом
08:35
Уличившая мужа в изменах Дакота срочно покинула Россию
08:25
Что Петросян делает с молодой помощницей в спальне
22:00
Стало известно о гнусной провокации США у Крымского моста
21:55
У актрисы Тереховой обнаружили целый букет болезней
21:52
Внезапная смерть Серебрякова стала ударом для поклонников
21:48
Плюнувшую в россиян Вайкуле отправили петь в безлюдные кафе
21:42
Москвич устроил поножовщину из-за банки энергетика
21:25
Трое россиян погибли в страшной авиакатастрофе
20:54
Подробности состояния перенесшего инсульт Носкова
20:49
Самолет рухнул на жилой дом и устроил пожар
20:17
Умер известный дирижер Лео Корхин
20:12
Шепелев вывел сына насильника Хачатуряна на чистую воду
19:33
Сафронов влез в грязные разборки Петросяна и Степаненко
19:20
Гусар раскрыл связь с вышедшей замуж Поклонской
19:01
Российские ракеты вызвали панику на Украине
18:48
Объявлены наставники шоу "Голос. 60+"
18:11
Трамп пойдет на отчаянный шаг ради Путина
17:55
Животик 39-летней Летучей произвел фурор
17:49
Бывший муж помог Поклонской выйти замуж за Соловьева
17:35
Вот и все: Петросян дал дуба перед судом со Степаненко
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок
Паулс поддержал бойкотирующую Крым Вайкуле
Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное
Плюнувшую в россиян Вайкуле отправили петь в безлюдные кафе
Вот и все: Петросян дал дуба перед судом со Степаненко
В гробу видала: Ротару отказалась полюбоваться красавицей-Москвой
Hi-tech

Смартфон BQ-5515L Fast: любовь с первого взгляда

Фото: shop.bq.ru
На небосклоне рынка гаджетов зажглась новая звезда – стильный и производительный смартфон BQ-5515L Fast. Благодаря приличной технической начинке он не только превосходно справляется с решением повседневных задач - серфинг в интернете, мессенджеры, видео, игры, но и способен узнавать своего владельца по отпечаткам пальцев. С надежной технологией Fingerprint ваши личные данные будут надежно защищены.
прочитано 304 раза

Внешний вид

ПО ТЕМЕ

Новый смартфон BQ-6015L: вся Вселенная на большом экране

BQ Slim: идеальный бюджетный смартфон

Jumbo BQ-6001L: мультимедийный центр в вашем кармане

Смартфон представлен в трех цветах – черный, титановый (серый) и темно-синий. Корпус выполнен из пластика, при этом смотрится очень солидно и представительно. В это устройство влюбляешься с первого взгляда!

BQ Fast идеально лежит в руке, приятен на ощупь. Качество сборки корпуса на уровне: кнопки не болтаются, ничего не продавливается. Задняя крышка при этом снимается без проблем. Для этого достаточно поддеть нижний правый угол.

Расположение кнопок довольно стандартное для подобных устройств. Справа находится клавиша включения/выключения смартфона, рядом - кнопка громкости. На нижнем торце расположились микрофон и динамик, сверху производитель разместил разъем для аудиогарнитуры и порт microUSB. На задней панели поселились двойная тыловая камера и вспышка. А рядом располагается сканер отпечатка пальцев – одно из главных преимуществ устройства.

Фото: пресс-служба

В отличие от смартфонов других брендов, которые выводят сканер на переднюю панель, тем самым забирая драгоценное пространство экрана, палец в BQ-5515L нужно прикладывать к задней крышке. Сканер слегка утоплен в корпус, поэтому найти его на ощупь не составляет труда.

У смартфона съемная батарея, а под ней находятся слоты для карт памяти и сим-карт. Теперь не нужно думать для чего использовать третий слот – вставить вторую "симку" или увеличить память. Со смартфоном BQ-5515L Fast вы можете сделать и то, и другое.

Мультимедийный центр

Устройство обладает дисплеем диагональю 5,5 дюйма, разрешение экрана – 960х480 пикселей. Для бюджетной модели картинка на экране очень яркая и привлекательная. Технология 2.5D обеспечивает скругленную форму краев экрана, благодаря чему смартфон выглядит обтекаемым и гладким, что, несомненно, добавляет ему элегантности и эстетичности.

Фото: пресс-служба

Экран занимает большую часть передней панели, клавиши навигации – домашний экран, возврат, последние приложения – выполнены в электронном виде. Широкий угол обзора дисплея позволяет с комфортом наблюдать за происходящим на экране. Яркость по умолчанию установлена на 50%, однако если поставить ее на максимум, то все детали изображения будут прекрасно видны даже при самом ярком солнечном свете.

Что касается встроенного динамика, то он выдает не идеальный, но великолепный для смартфона бюджетной категории звук. Можно без проблем слушать музыку, смотреть фильмы даже на самой высокой громкости. Слышимость, кстати, очень хорошая, динамики работают на славу, за что производителю еще один несомненный респект!

Начинка

Подходим, пожалуй, к главному пункту нашего обзора – начинка и производительность гаджета. И здесь BQ-5515L Fast также держится большим молодцом. Операционная система Android 8.1, мощный процессор Mediatek MTK6739WA с четырьмя ядрами, запас оперативной памяти в два гигабайта и 16 "гигов" встроенной – благодаря такому крутому "багажу" устройство на ура справляется с повседневными задачами. Никаких тормозов, подвисаний и прочих неудобств.

BQ-5515L Fast полностью оправдывает свое название. Быстрота – одна из главных фишек устройства.

Фото: пресс-служба

Аккумулятора емкостью 2500 мАч хватает на сутки работы. Конечно, при большом желании израсходовать питание можно и за полдня, но при умеренном расходе энергии телефон держится целые сутки. Так что никакой внезапной разрядки батареи владельцам гаджета не грозит.

Предустановленные приложения в "Фасте" – только самые нужные. Подход, надо заметить, очень верный и оправданный. Производитель не нагружает пользователя кучей программ, которые не факт, что будут ему нужны. Вместо этого юзеру предлагается компактный набор приложений, которые с большой степенью вероятности ему пригодятся. Остальные программы он сможет установить по своему желанию в дальнейшем.

Ну и, конечно, куда без ставшим уже классическим набором современного гаджета: GPS, WiFi, LTE, Bluetooth 4.0 – все это на борту, пользуйтесь на здоровье.

Камера

Финальный пункт нашего ревью – камера. Удивительно, но здесь бюджетный BQ-5515L может дать фору даже своим "старшим" товарищам из других ценовых категорий. Фронтальная камера на два мегапикселя и двойная тыловая на 8 и 0,3 обеспечивают достойный результат съемок даже в динамике и темное время суток.

Фото: пресс-служба

Основная камера обладает сдвоенной линзой, облегчающей панорамную фотосъемку, позволяющей придавать снимкам самые разные эффекты - размытость заднего фона, "красивое лицо" и прочее. С BQ Fast фотография становится настоящим искусством.

Итак, что в итоге? BQ-5515L Fast – прекрасный вариант за свои деньги. Стильный, элегантный дизайн, высокая производительность, отличная функциональность, приличное время автономной работы – все это делает гаджет одним из лучших вариантов в бюджетной категории, замечательным приобретением для тех, кто ищет идеальный вариант по соотношению цена и качество.

Комплектация:

– смартфон;

– аккумулятор;

– зарядное устройство;

– кабель MicroUSB;

– Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации.

Фото: shop.bq.ru

Автор: Иван Поляков14 августа 2018, 16:58

комментарии

Политика

Стало известно о гнусной провокации США у Крымского моста
Российские ракеты вызвали панику на Украине
Трамп пойдет на отчаянный шаг ради Путина
Сделано заявление о признании Россией ДНР и ЛНР

Шоу-бизнес

Дурной пример для россиян: Киркоров возглавил список запрещенных исполнителей
"Жди меня жирной": родившая Кудрявцева обеспокоена фигурой
Роскошная Лорак расцвела после измены мужа
Дети спасают исхудавшую Анджелину Джоли от коварного недуга

Проишествия

Шепелев вывел сына насильника Хачатуряна на чистую воду
Семья мешает спасению сестер Хачатурян
"Порно и иконы": что отправлял насильник Хачатурян подругам дочерей
Сестрам-убийцам в одиночных камерах срочно зовут врача

Lifestyle

Названа причина смерти звезды "Улиц разбитых фонарей"
Новый клип Майкла Джексона шокировал поклонников (видео)
Актрису Тамару Дегтяреву годами пожирала коварная болезнь
Дочь пошла по стопам Горшка из "Короля и Шута"
Шоу-бизнес

Внезапная смерть Серебрякова стала ударом для поклонников

Коллеги считали его незаменимым
Шоу-бизнес

Жена Николаева показала располневшую Пугачеву

Алла Борисовна сильно изменилась
Шоу-бизнес

Максакова и 71-летняя Васильева сразились в бикини на потеху публике

Баттл в купальниках устроил Стас Садальский
Шоу-бизнес

Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой

Подробности появления у телеведущей ребенка

Гороскоп

У актрисы Тереховой обнаружили целый букет болезней
Астрологический прогноз с 13 по 19 августа
Как сложится жизнь Петросяна с молодой любовницей
Совет на выходные

Фоторепортажи

Изменял везде и всегда: крушение семьи Риты Дакоты и Влада Соколовского
Сексуальная сисадминша показала роскошные формы
Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева
Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

Спорт

Чемпион врезал Медведевой за безумную связь с геем
Губерниев опубликовал эротическое фото
Шарапова рассекретила роман с миллионером
Изнасилованная олимпийская чемпионка страдает после смерти тренера

Регионы

Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
Турчак призвал регионы включаться в цифровизацию
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru