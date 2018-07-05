BQ Slim: идеальный бюджетный смартфон

Приобрести высококачественный товар, чтобы это не нанесло чувствительного удара по личному бюджету – это ли не мечта любого покупателя? Ассортимент современного рынка смартфонов воистину огромен, но далеко не все модели могут похвастаться хорошим соотношением цена-качество. Для тех, кто ценит отличный функционал, но при этом не хочет переплачивать, российская компания BQ выпустили смартфон BQ-5701L Slim. Несмотря на то, что модель входит в категорию бюджетных, она может предложить опции, аналогичные уровню "топовых" гаджетов.



Внешние данные

Смотрится BQ Slim презентабельно и дорого. Порадовало качество сборки: никаких зазоров и элементов люфта. Смартфон приятно держать в руках, гаджет лежит в ладони очень хорошо, не выскальзывает.

По традиции, справа расположена кнопка регулировки громкости, а также кнопка блокировка экрана, отвечающая также за включение и выключение устройства. Приятно удивила кнопка спуска затвора камеры на правой стороне. Наверху расположились фронтальная камера со вспышкой, датчиками освещения и приближения, а также разговорная решетка. Основная камера находится на задней панели, там же – вспышка.

Наверху у BQ Slim классический порт 3,5 миллиметра под наушники, а снизу – разъем micro-USB для зарядки гаджета. По обеим сторонам от USB-порта расположились решетки динамика.





Отменный дисплей

Одно из главных достоинств смартфона – безрамочный IPS-дисплей с отменной яркостью. Он разработан по инновационной технологии In-Cell, которое дает два преимущества: делает изображение более насыщенным и уменьшает толщину корпуса. Благодаря примененных при создании гаджета решениях картинка на экране ничем не отличается от реальности.

Помните, как в солнечный день вы пытались подобрать угол обзора, чтобы увидеть картинку на дисплее? Забудьте. Дисплей BQ Slim не меркнет даже при самом ярком свете: заниматься серфингом в интернете и социальных сетях, просматривать видео и фото можно без всяких проблем.

Еще одно преимущество гаджета – наличие функции Face Unlock – умной разблокировки с помощью распознавания лица. А поддержка OTG (On-The-Go) позволяет подключать к смартфону внешние электронные устройства.





Начинка

За широкий спектр мультимедийных возможностей отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT6737H с тактовой частотой 1,3 ГГц. Благодаря интегрированной поддержке 4G LTE, Wi-Fi и Bluetooth 4.0 вы всегда будете обеспечены высококачественной связью.

На борту у гаджета два гигабайта оперативной памяти, которая позволяет с комфортом работать с приложениями, просматривать видеоролики и играть в игры. Также имеется 16 гигабайт встроенной памяти, при этом с помощью Micro SD-карты ее можно расширить до 64 гигабайт.





Софт и аккумулятор

BQ Slim поставляется с современной операционной системой Android 7.0, которая обеспечивает комфортную и быструю работу работу всех приложений. Смартфон оснащен литий-полимерным аккумулятор емкостью 3000 мАч. Он позволяет, к примеру, смотреть фильмы практически в непрерывном режиме на протяжении 8-10 часов. А в режиме ожидания гаджет может проработать до 10 дней.

Камеры

Для раскрытия ваших творческих способностей у BQ Slim есть две камеры – основная 13-мегапиксельная с автофокусом и диафрагмой F/2,2, а также пятимегапиксельная фронтальная, обладающая функцией улучшения портрета. С них можно не только фотографировать, но и совершать видеозвонки.

Функционал основной камеры очень широк, имеются разнообразные режимы съемки, которые пользователь может настроить под конкретные потребности. Снимать на BQ Slim можно даже при плохом освещении.

Примеры фото (кликабельно):



Итак, что в итоге? BQ Slim – отличный по функциональности смартфон, с достойной производительностью, хорошими камерами и приличным временем автономной работы, но при этом доступный по цене. Для тех, кто ищет отличный вариант по соотношению цена-качество этот гаджет станет идеальным приобретением.

Комплектация:

– смартфон;

– кабель MicroUSB;

– Блок питания на 5 Вольт;

– Гарантийный талон и инструкция по применению;

– Купон на скидку 20% при приобретении фирменных аксессуаров в интернет-магазине BQ.

Характеристики:

