Смартфон определит смерть владельца
Гаджет, оснащенный новым сканером, можно будет разблокировать, если температура пальца – от 30 до 45 градусов по Цельсию. Если же показатели выше или ниже, то в доступе будет отказано: с такой температурой люди не живут.
Усовершенствовали сканер исследователи из южнокорейского Национального института науки и технологий Ульсана. Главная задача такой технологии, как сообщает CNet, – убедиться, что устройством пользуется именно владелец, а не кто-то, добывший муляж пальца. У разработки южнокорейских умельцев еще одна интересная черта: сканер будет располагаться не на задней панели гаджета, а прямо под экраном.
Нововведение серьезно осложнит жизнь не только преступникам, но и агентам ФБР. Ранее сообщалось, что спецслужбы получают доступ к данным смартфонов умерших, используя для снятия блокировки пальцы мертвых владельцев.
Однако, когда всплыли подобные факты, юристы заявили, что ничего преступного в этом нет. Оказалось, что на труп не распространяется закон о защите частной жизни.
РЕАЛИСТИЧНЫЙ ФАЛЬШИВЫЙ ПАЛЬЧИК#безопасность, #смартфон, #уязвимость, #взлом, #отпечатокпальца— Gigportru (@gigportru) 22 вересня 2017 р.
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Что же касается южнокорейской разработки, то любителей тщательно следить за своим здоровьем она ничем особенным не порадует. С помощью сканера измерить температуру невозможно – гаджет лишь удостоверится, что вы еще живы.
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