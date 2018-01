Найден способ "убить" любой iPhone

"Убить" любой iPhone и даже MacBook можно с помощью ссылки, которую, подшучивая, пересылают друг другу пользователи "яблочных" устройств. Операционные системы от Apple зависают или отключаются, если попытаться перейти по следующему адресу: iabem97.github.io/chaiOS.

Послание уже прозвали ссылкой смерти, но на самом деле все не так серьезно. Достаточно перезагрузить устройство, чтобы его работоспособность полностью восстановилась. Соображений о том, почему ссылка выключает гаджеты, у экспертов пока нет.

В интернете и раньше появлялись сообщения о "ссылках смерти". Apple обычно реагирует на проблему спустя некоторое время, выпуская обновление безопасности, сообщает 9to5Mac.

