Мир останется без интернета через 15 лет

Пользователи Сети скоро лишатся привычной среды обитания. Ученые прогнозируют исчезновение интернета менее чем через десяток лет. Причиной станет повышение уровня мирового океана.

Ученые из Висконсинского университета в США сопоставили схему расположения оптоволоконных кабелей, проложенных по дну океана, с данными о повышении уровня моря. Результаты работы их немало огорчили. По самым оптимистичным подсчетам, интернету осталось жить около 15 лет.

У трансокеанических оптоволоконных кабелей есть посадочные площадки. Они-то и уйдут в скором времени под воду, так как из-за изменения климата море наступает на сушу. "Результаты удивили нас. Мы ожидали, что нечто подобное произойдет через 50 лет, но у нас нет этого времени", – отметил профессор компьютерных наук Пол Барфорд.

Выяснилось, что в течение ближайших 15 лет под воду уйдут почти две тысячи километров магистральных и четыре тысячи километров подземных оптоволоконных кабелей. Они водостойкие, но не водонепроницаемы. Вдобавок их разрушению будет способствовать воздействие соленой воды.

В первую очередь, по мнению экспертов, опасность грозит оборудованию, установленному в Сиэтле, Майами и Нью-Йорке. Исследователи проанализировали только ситуацию в США, однако, по их словам, проблема станет актуальной для многих стран. Оптоволоконные кабели прокладывали 20-25 лет назад, когда еще не было понятно, к каким последствиям приведут климатические изменения.

Ранее ученые сообщили, что к 2300 году уровень мирового океана поднимется на 1,2 метра – и это в том случае, если страны будут строго соблюдать Парижское соглашение по климату. А такие острова, как Мальдивы, Сейшелы и часть Гавайев могут стать необитаемыми уже в ближайшие десятилетия – поднявшаяся вода сделает жизнь на них невозможной.

Уровень океана поднимается из-за таяния льдов от Гренландии до Антарктиды. В результате на материках изменяются береговые линии. Исследователи предупреждают: поднявшаяся вода будет угрожать городам от Шанхая до Лондона, низменностям во Флориде и в Бангладеш, а также целым странам, напоминает "Мир 24".