Мир останется без интернета через 15 лет

Технологии Космос Новинки iPhone Интересное

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Среда 18 июля
Лента новостей
12:03
Беременная Рапунцель из "Дома-2" изменила Яббарову
11:59
Известная певица угодила в психушку и счастлива
11:57
На Московском урбанфоруме обсудили будущее мегаполисов
11:28
Дом Бородиной за 18,5 млн похож на развалюху
11:28
Олимпийский чемпион отказался от гражданства Украины
11:08
У Седоковой случился нервный срыв прямо во время интервью
10:55
Пятилетний мальчик упал с 19-го этажа и выжил
10:24
Вся машина в крови: смертельное ДТП с такси в Москве сняли на видео
10:21
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
10:02
Найдено уникальное свойство запаха кофе
10:01
Гости Урбанфорума в восторге от изменившейся Москвы
09:54
Избившего DJ Smash депутата отправили в колонию
09:42
Специалист по лжи разоблачил Трампа
09:26
Российскую модель забили до смерти молотком
09:08
Экс-футболист сборной России после эфира "Матч ТВ" избил знаменитого журналиста
09:07
По программе реновации построят умные дома
08:56
Эмин Агаларов увозит красавицу-жену в Азербайджан
08:46
Онкология убила актера из "Улиц разбитых фонарей"
08:43
Внука Пугачевой выкинули из фильма
08:31
Трамп после встречи с Путиным нелестно высказался о России
08:25
Фамильярная Пугачева – певице: Ты на рожу свою смотрела?
22:00
Водонаева едко прошлась по нестабильному Тарасову
21:58
Посетивший ЧМ-2018 англичанин разнес британские СМИ за вранье
21:53
Гороскоп сексуально озабоченных знаков зодиака
21:31
"Оставьте ведущую в покое!": Стриженову назвали незаменимой
21:29
В Госдуме решили наградить Черчесова
21:21
"Стринги на плечи натянула": Глюк’oZа сверкнула прелестями в микро-купальнике
21:20
Жена Грудинина откровенно высказалась о скандальном разводе
21:17
"Хочу прижать Бузову": Цыганова согласилась на участие в "Доме-2"
21:13
В Петербурге горит здание "Ленфильма"
20:58
Тимати и Решетову поймали на обмане
20:39
Секс-обострению на ЧМ-2018 нашли объяснение
20:37
Город для людей: Москва показала на Урбанфоруме лучшие проекты
20:36
Грабитель попался на болевой при ограблении дома бойца MMA (видео)
20:29
Суд арестовал экс-главного следователя Москвы
19:59
"ЕР" поддержит самозанятых граждан
19:55
Подробности смертельной драки россиянина и украинца в Турции
19:54
"Безумное количество слез": жена Жиркова рассказала о жизни после ЧМ-2018
19:40
Бывший тренер "Челси" нашел новую работу дома
19:31
Госдума оперативно рассмотрит вопрос о безвизе для болельщиков
19:13
Госдума расширит список редких заболеваний
19:13
Министр раскрыл способ избежать позднего выхода на пенсию
19:07
После просмотра порно пятеро подростков изнасиловали восьмилетнюю девочку
18:57
Причиной развода Громушкиной назвали Домогарова
18:41
США пообещали России новые санкции
18:38
Российские актеры отказались выступать в Крыму после угроз
18:27
Зидан собрался воссоединиться с Роналду в "Ювентусе"
18:09
Названы пять продуктов для самого быстрого похудения
17:50
72-летняя Шер с декольте до пупа прикрыла грудь бусами
17:40
В Москве погиб известный музыкант
17:25
Проблемные объекты в России возьмут под контроль
17:25
Брежнева заступилась за страдающую от старости Пугачеву
17:23
Марадона приехал на матч "Динамо" в броневике (видео)
17:17
Где в Москве появятся новые ТПУ
17:08
"Бабочки в животе": одинокая Джоли увлеклась женатым актером
17:03
Отравление Скрипалей повесили на женщину
16:50
Как будет развиваться московский транспорт
16:44
Ожирение признали веской причиной психических отклонений
16:40
Кудрявцева пожаловалась Гузеевой на Володину
16:17
Настоящая мать Зверева пыталась убить его
16:10
ЧМ-2018 подтолкнул футболиста Головина покинуть Россию
16:09
Мужчина убил подругу на глазах у ее дочери
16:03
Москва поделится опытом проведения чемпионата мира
16:00
Автобус с пассажирами попал в аварию на юго-западе Москвы (видео)
15:58
Володин: Демократы мешают Трампу наладить отношения с Россией
15:43
Памела Андерсон объяснила русофобию программированием американцев
15:31
Собчак впервые высказалась о второй беременности
15:18
Счастливая пенсия: россиян заставят копить на старость
15:15
В Москве девочка насмерть обварилась кипятком
15:11
Отель Sun Aqua Iru Veli Maldives открывается в ноябре
14:59
Девушек и женщин России приглашают на конкурс "Улыбка Вселенной 2019"
14:58
Порошенко в бешенстве: Трамп мало говорил Путину об Украине
14:50
Лукашенко предъявил России дерзкие обвинения
14:50
Москва покажет на Урбанфоруме свои лучшие проекты
14:46
15-летний приемный сын оказался копией Ксении Стриж
14:22
Гости ЧМ-2018 смогут еще раз побывать в России без визы
14:19
"Мы связаны пуповиной": Мишулина откровенно высказалась об отце и Еремееве
14:17
Корчевников пришел в ужас от рассказа о жизни знаменитого актера
14:17
Кондиционеры убивают сотни людей
13:50
Дане Борисовой прокололи лицо (жуткие кадры)
13:41
78-летняя Светличная раскрыла секрет идеальной фигуры
13:39
У встречи Путина и Трампа нашелся неожиданный спонсор
13:28
Бузовой вынесли печальный приговор
13:15
Аспирант выпал из окна главного корпуса МГУ и умер
13:03
"Порось убежал": Путина признали президентом Украины
13:01
Собянин обозначил главные направления развития Москвы
13:00
Ростовчанин жестоко расправился с матерью своего ребенка
12:59
Роскошная жизнь звезды ЧМ-2018 Аиды Гарифуллиной
12:56
Меган Маркл транжирит тысячи долларов на цацки
12:41
В Волгограде ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил
12:36
"Счастье есть": Кудрявцева показала интимное видео
12:36
На озере в Нижнем Новгороде утонул ребенок
12:29
Трамп предстал перед Путиным слабаком
12:21
Рецепт чеченской лепешки холтмаш
12:21
Омич изнасиловал 13-летнюю девочку
12:20
Россиян держит в страхе мускулистый и настойчивый маньяк-сосун
12:05
Московский Кредитный банк начинает работу в 16 регионах
12:04
"Чуть плохо не стало": 57-летняя Яковлева поразила видом без макияжа
11:58
ФСБ задержала бывшего начальника СК по Москве
11:57
Не постеснялась: Костенко оголилась после родов
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы связаны пуповиной": Мишулина откровенно высказалась об отце и Еремееве
"Это грязно!": Малинин вспылил из-за скандала с Зарубиной
Грудинин подло вышвырнул венчанную жену после шоу Малахова
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
Бузовой вынесли печальный приговор
51-летняя Ксения Стриж впервые стала мамой
Hi-tech

Мир останется без интернета через 15 лет

Фото: pixabay.com
Пользователи Сети скоро лишатся привычной среды обитания. Ученые прогнозируют исчезновение интернета менее чем через десяток лет. Причиной станет повышение уровня мирового океана.
прочитано 658 раз

Ученые из Висконсинского университета в США сопоставили схему расположения оптоволоконных кабелей, проложенных по дну океана, с данными о повышении уровня моря. Результаты работы их немало огорчили. По самым оптимистичным подсчетам, интернету осталось жить около 15 лет.

ПО ТЕМЕ

Найдена новая смертельная опасность глобального потепления

Север России на пороге катастрофы

У трансокеанических оптоволоконных кабелей есть посадочные площадки. Они-то и уйдут в скором времени под воду, так как из-за изменения климата море наступает на сушу. "Результаты удивили нас. Мы ожидали, что нечто подобное произойдет через 50 лет, но у нас нет этого времени", – отметил профессор компьютерных наук Пол Барфорд.

Выяснилось, что в течение ближайших 15 лет под воду уйдут почти две тысячи километров магистральных и четыре тысячи километров подземных оптоволоконных кабелей. Они водостойкие, но не водонепроницаемы. Вдобавок их разрушению будет способствовать воздействие соленой воды.

В первую очередь, по мнению экспертов, опасность грозит оборудованию, установленному в Сиэтле, Майами и Нью-Йорке. Исследователи проанализировали только ситуацию в США, однако, по их словам, проблема станет актуальной для многих стран. Оптоволоконные кабели прокладывали 20-25 лет назад, когда еще не было понятно, к каким последствиям приведут климатические изменения.

Ранее ученые сообщили, что к 2300 году уровень мирового океана поднимется на 1,2 метра – и это в том случае, если страны будут строго соблюдать Парижское соглашение по климату. А такие острова, как Мальдивы, Сейшелы и часть Гавайев могут стать необитаемыми уже в ближайшие десятилетия – поднявшаяся вода сделает жизнь на них невозможной.

Уровень океана поднимается из-за таяния льдов от Гренландии до Антарктиды. В результате на материках изменяются береговые линии. Исследователи предупреждают: поднявшаяся вода будет угрожать городам от Шанхая до Лондона, низменностям во Флориде и в Бангладеш, а также целым странам, напоминает "Мир 24".

Автор: Андрей Евлампиев18 июля 2018, 10:18

комментарии

Политика

Порошенко в бешенстве: Трамп мало говорил Путину об Украине
У встречи Путина и Трампа нашелся неожиданный спонсор
Американский журналист по-хамски повел себя во время интервью с Путиным
Сюрприз от Трампа: президент США ввел своих советников в ступор

Шоу-бизнес

У Седоковой случился нервный срыв прямо во время интервью
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
Избившего DJ Smash депутата отправили в колонию
Российский артист умер после тщетной борьбы с раком

Проишествия

"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей
Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган
Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС
Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой

Lifestyle

Российские актеры отказались выступать в Крыму после угроз
Брошенный Абрамовичем Первый канал подобрала Кабаева
Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
Владимир Этуш экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес

Настоящая мать Зверева пыталась убить его

В семье знаменитости случилась настоящая драма
Шоу-бизнес

Онкология убила актера из "Улиц разбитых фонарей"

Ему было 74 года
Шоу-бизнес

Фамильярная Пугачева – певице: Ты на рожу свою смотрела?

Примадонна высказалась о перекрытии кислорода для коллег
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов увозит красавицу-жену в Азербайджан

Артист отправляется в Баку

Гороскоп

Гороскоп сексуально озабоченных знаков зодиака
Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2018 года
Совет на выходные
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака

Фоторепортажи

Роскошная жизнь звезды ЧМ-2018 Аиды Гарифуллиной
Куда пропал "босоногий мальчик": Леониду Агутину – 50
Самые яркие кадры закрытия ЧМ-2018
Как звезд дразнили в детстве

Спорт

Посетивший ЧМ-2018 англичанин разнес британские СМИ за вранье
В Госдуме решили наградить Черчесова
Секс-обострению на ЧМ-2018 нашли объяснение
Госдума оперативно рассмотрит вопрос о безвизе для болельщиков

Регионы

Россиян держит в страхе мускулистый и настойчивый маньяк-сосун
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
Российская фотомодель умерла от рака
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru