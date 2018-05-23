Дачные ворота оформили подписку на платные мобильные сервисы

Автоматические дачные ворота жителя Москвы сами подписались на платные услуги МТС. Электронное реле ворот со встроенной сим-картой умудрилось каким-то образом отправить несколько СМС.

Блогер Алексей Надежин рассказал в ЖЖ, что осенью 2017 года он оснастил ворота на своей даче GSM-реле, для работы которых использовалась SIM-карта МТС. В апреле ворота перестали открываться. Выяснилось, что на карте нулевой баланс.

Дачник обратился к сотовому оператору и выяснил, что реле ворот с согласия владельца сим-карты подписалось на три платных сервиса. В настройках реле таких функций нет и сделать это без размещения сим-карты в телефонном аппарате невозможно.

В техподдержке МТС Надежину рассказали, что с его номера были подключены услуги "Автоновости стоимостью 4 рубля в сутки, "Полезные советы от МТС-Инфо" за 7 рублей и Hi-Tech Новости за 4 рубля в день. Оператору пришлось вернуть 228 рублей на счет SIM-карты, но ответа на вопрос – как такое могло произойти – блогер в итоге не получил.





Представители МТС рассказали изданию vc.ru, что специалисты компании провели необходимые работы, чтобы подобные случай не повторились с другими воротами и устройствами и механизмами, в которых используются сим-карты. Также в компании порекомендовали использовать специальные комплекты "Умное устройство", которые предназначены для систем умного дома, передатчиков и сигнализаций.