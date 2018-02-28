Google сможет предсказывать смерть

Подразделение Google под названием DeepMind разрабатывает искусственный интеллект, предсказывающий изменения в состоянии здоровья пациента, которые могут привести к смерти. В научной работе принимает участие Министерство по делам ветеранов США.

Эксперты ввели в нейросеть истории болезней около 700 тысяч бывших военнослужащих. Ученые полагают, что после анализа данных система научится как можно раньше обнаруживать опасные болезни, такие как острая почечная недостаточность (ОПН) и пневмония.

Специалисты выделили именно эти заболевания, потому что они возникают внезапно и иногда бессимптомно. По словам ученых, 11% всех случаев смерти в больнице обусловлены ухудшением самочувствия пациентов. При этом медики не всегда могут заметить изменения в их состоянии на ранней стадии лечения, сообщается в официальном блоге DeepMind.

Разработчики уверены, что их открытие поможет медсестрам правильно и своевременно ухаживать за больными. Кроме того, благодаря искусственному интеллекту уменьшится количество врачебных ошибок. Аналогичный подход планируется применить и к другим признакам ухудшения состояния пациента.

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