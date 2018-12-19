В Солнечной системе нашли новую планету

Планетологи из Института науки Карнеги в США обнаружили на расстоянии в 106-120 астрономических единиц от Солнца новую карликовую планету, передает портал "Реальное время". Космическое тело диаметром порядка 500 километров получило название VG18 2018. Расположение делает его самой далекой из известных человечеству карликовых планет Солнечной системы. Полный оборот вокруг Солнца планета совершает за 5,1 – 5,4 тысячи лет.
Артист зажал свою коронацию
Оскорбленная приятельница решила отомстить
Президент СССР ответил российскому лидеру
Маркл нарушает королевские традиции