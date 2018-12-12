Зрители разоблачили подлую подмену на телеканале "Россия"

Новейший робот, показанный в эфире телеканала "Россия 24", оказался ростовой куклой. Внимательные зрители обнаружили подмену.

Отечественного робота Бориса представили участникам и гостям Всероссийского форума профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ", который открылся в Ярославле 11 декабря. Однако у зрителей, посмотревших репортаж на телеканале "Россия 24", возникли некоторые сомнения.

Пользователи соцсетей отметили, что у робота нет ни одного датчика – только светящиеся диоды. Не видно встроенных колонок – при этом, хотя к Борису не подносили микрофон, его голос звучал из акустической системы зрительного зала. Внешний вид робота также вызвал вопросы: Борис выглядит так, будто внутри него идеально поместился человек. У настоящих андроидов неестественно тонкая талия, а руки крепятся на шарнирах.

Критики выразили сомнение в том, что российские инженеры могли создать такого робота. Как отметили пользователи, в интернете нет информации об этом проекте, а разработчики не публиковали промежуточные результаты своего труда, пишет Ura.ru.

После поисков в Сети пользователи решили, что за Бориса выдали человека в костюме робота. Костюм называется "Робот Алеша". Продавцы утверждают, что его дизайн и техническое исполнение создают почти полную иллюзию, что перед вами – настоящий робот. Впрочем, в этом нетрудно убедиться, увидев, как лихо Алеша отплясывает на корпоративах.