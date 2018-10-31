Группа "Пикник" выступит на концерте с роботом-гитаристом

Основанная в 1978 году, группа "Пикник" отмечает 40-летний юбилей. Артисты подготовили новую программу "Левитация", которую презентуют своим поклонникам 3 ноября в Москвве в Crocus City Hall и 7 ноября в Санкт-Петребрге в БКЗ "Октябрьский". В преддверии выступлений, Dni.Ru поговорили с музыкантом, поэтом, композитором, лидером и вокалистом Пикника Эдмундом Шклярским.

Многие поклонники отмечают необычную полусказочную атмосферу на ваших концертах. А какие ощущение на сцене испытываете вы? Какую обратную связь вы чувствуете от зала, от публики?

Если бы мы играли исключительно для себя, то не было бы никаких декораций, никаких видеорядов, никаких эксклюзивных инструментов (перечислять еще можно долго…) Собственно, все, что происходит на сцене – это желание "разжечь" ту самую обратную связь со слушателями.

Как вы проводите свободное время, время отдыха? Есть какие-то излюбленные способы восстановить силы, зарядиться энергией, настроиться на рабочий лад, на генерацию чего-то нового?

Нет ничего лучше, чтобы восстановить силы, улучшить настроение, чем сыграть хороший концерт! Свободное время – это условное понятия для нас. У музыкантов нет нормированного рабочего дня, поэтому все вращается вокруг музыки.

Какую песню из собственно репертуара вы бы могли выделить в качестве "любимой", причём не в плане её успеха или оценок слушателей, а именно для себя, по своим личным ощущениям и оценкам?

Одна из любимых песен – "Великан". Но, о чудо, ощущения мои и зрителей совпадают.

Если бы вы не занимались музыкой, да и давайте отбросим вообще творческие профессии, живопись, литературу, то чем бы вы могли заниматься? Как каким вещам лежит душа?

Мне кажется, что ученый открывающий новый закон или новую формулу является не менее, а может быть более творческим человеком, чем любой композитор или художник. На глобальные открытия я не претендую, но мне нравятся разные технические конструкции.

Как вы оцениваете нынешнее состояние российской рок-сцены? Есть ли, на ваш взгляд, молодые группы, достойные внимания, или же присутствует некоторый творческий вакуум?

Мне кажется молодые группы должны играть громче, чтобы все их услышали. И тогда вопросы отпадут сами собой...

Стандартный вопрос: каковы творческие планы на ближайшее будущее? Какой сюрприз готовите слушателям на предстоящем концерте?

Главный сюрприз – это некоторые песни в новых аранжировках, это новые персонажи (робот-гитарист), это новые яркие видеоряды и, наконец, в программе "Левитация" действительно некоторые предметы преодолеют силу притяжения и отправятся в свободный полет!