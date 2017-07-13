Раскрыта тайна появления "планеты-убийцы"

Специалисты прокомментировали появление в СМИ новостей о загадочной "планете-убийце", которая вскоре может уничтожить Землю. Эксперты считают, что потенциальная угроза от этого небесного тела слишком преувеличена.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что информация о "планете-призраке" появилась в научных кругах уже давно. Тем не менее никаких подтверждений тому, что этот космический объект действительно существует, до сих пор не найдено, передает "НСН".

"В январе 2016 года американские астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин провели расчет и, исходя из некоторых особенностей движения тел за орбитой Нептуна, сделали вывод о том, что может быть на дальних окраинах Солнечной системы существует еще одна планета, которая в движении тел за орбитами Нептуна вносит возмущение", – рассказал Дмитрий Вибе. "Больше ничего про эту гипотетическую планету неизвестно", – добавил он.

При этом специалист раскритиковал информацию, что этот космический объект якобы представляет опасность для жителей Земли. "То, что она движется на нашу планету – бред. Это, видимо, летнее отсутствие новостей сказывается", – заключил Вибе.

Ранее американские ученые заявили, что к Земле стремится "планета-призрак", которую невозможно увидеть через телескоп. По данным СМИ, этот космический объект влияет на расположение комет и астероидов и теоретически может направить их к крупным объектам, в том числе и к нашей планете.

пусть эта планета-призрак поглотит конгресс США полностью,а Маккейна дважды?) — tatiana oilili (@tatianavovo) 13 июля 2017 г.

Отметим, 12 июля 2017 года помощник российского президента Игорь Щеголев зачитал на открытии Всемирного конгресса русской прессы послание главы государства Владимира Путина. В нем российский лидер напомнил работникам СМИ об особой ответственности за честное и непредвзятое отражение происходящих событий. Он подчеркнул, что пресса имеет огромный просветительский, консолидирующий и воспитательный потенциал.