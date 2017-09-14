Ведущие популярного шоу развлеклись с секс-роботом

Ведущие популярного британского утреннего шоу пригласили в студию создателя "умного" секс-робота и его творение. Автор изобретения заявил, что резиновая женщина вполне может заменить реальную сексуальную партнершу.

Фрагмент шоу This Morning был опубликован на его YouTube-канале. Ведущие Филлип Шофилд и Холли Уиллоуби развлекались тем, что разглядывали необычную гостью – секс-робота Саманту. Создатель высокотехнологичной игрушки Арран Ли Райт сидел рядом с ней, рассказывая о ее достоинствах.

Мужчина рассказал, что резиновая женщина теперь может не только заменить сексуального партнера, но и поддержать разговор со своим владельцем, и даже рассказать анекдот. Ведущие же весьма критично отнеслись к игрушке, несколько раз заявив о том, что она их смущает. Кроме того, Шофилд и Уиллоуби заявили, что перед эфиром потрогали Саманту и пришли к выводу, что на ощупь она напоминает труп.