Найден "создатель" жизни на Земле
По данным исследователей, жизнь на Земле появилась еще три миллиарда лет назад, однако первые 2,5 миллиарда лет она существовала лишь в одноклеточной форме. Первые многоклеточные организмы зародились на планете 600-650 миллионов лет назад. Как выяснилось, в этот период произошло много важных событий, передает "Газета.ru".
"В то время произошла настоящая экологическая революция, своеобразное восстание водорослей", – заявил автор исследования Йохен Брокс. По его словам, об этом свидетельствуют молекулы жиров, которые его команда обнаружила в измельченных фрагментах древних осадочных пород. Он рассказал, что эти частицы присутствуют в клетках животных и растений, но при этом их нет внутри клеточных стенок микробов, в частности – фотосинтезирующих цианобактерий и архей.
По мнению исследователей, одним из главных событий этого периода, которое привело к появлению многоклеточных организмов, стало "размораживание" Земли после превращения в "ледышку около 850 миллионов лет назад. В результате движения ледников из горных пород в океан попали фосфор и другие питательные вещества, сообщает Nature.
На фоне обогащения воды минералами планктон смог одержать победу над бактериями, которые использовали фотосинтез. Отметим, что попадание питательных веществ в океан привело не только к стабилизации уровня CO2 в атмосфере, но и к созданию среды, в которой в дальнейшем смогли развиваться многоклеточные организмы.
Напомним, ранее ученые из Оксфордского и Гарвардского университетов выяснили, какой вид организмов на нашей планете самый живучий. Как выяснилось, дольше всех на Земле могут существовать тихоходки. Как писали Dni.Ru, в случае глобальных катастроф космического масштаба микроскопические позвоночные тихоходки будут существовать на нашей планете еще минимум десять миллиардов лет.
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