Интернет XXI века подменил реальность онлайн-пространством

Темпы "погружения" населения в виртуальную реальность поражают. В начале 2000-х годов счет счастливых обладателей компьютеров шел едва ли на тысячи, а ноутбуки считались роскошью. Сегодня же более 2 миллиардов жителей Земли имеют постоянный доступ к глобальной Сети. Как же извлечь из глубин интернета максимум пользы – и при этом не потерять связи с реальностью?

От перспектив, которые открывает современное онлайн пространство, захватывает дух. Однако попавшему в этот чудный мир пользователю надо твердо помнить: использовать предложенные возможности можно во благо или во вред. Можно начать зарабатывать, создав свой онлайн магазин или устроившись фрилансером, а можно проигрывать деньги в онлайн-казино. Можно читать книги, заниматься самообразованием – или тратить часы на прокачку нового персонажа в игре.

Жертвовать сном, работой, общением с друзьями и даже здоровьем неопытного юзера может заставить любой из сайтов, которых, по данным статистики, сегодня в интернете около 200 миллионов. Пользователя буквально разрывает от обилия информации – потому так важно отсеивать мусор, оставляя полезные зерна.

Анонимная свобода

Даже самому закоренелому интроверту – причем независимо от возраста и взглядов на жизнь – сегодня не составит труда найти себе собеседника. Достаточно открыть браузер: к вашим услугам социальные сети, чаты, форумы, сообщества, сайты знакомств. В то же время, в таком общении есть свои подводные камни. Конечно, можно общаться со старыми школьными друзьями, сослуживцами и родителями. А можете вступить в беседу с анонимом.

Анонимность в интернете некоторые считают основой сетевой свободы. С другой стороны, в отличие от общения лицом к лицу, в Сети никогда не знаешь точно, с кем говоришь на самом деле. Фотографии и никнеймы – это виртуальные оболочки, заменившие живых людей. И как понять, что чувствуют люди, прочитав ваше послание, какие эмоции чувствует собеседник – всякого рода "смайлики" – далеко не равноценная замена реакции реального визави.

Подтверждается это и исследованиями, которые провела группа немецких социологов. Ученые выяснили: людям, которые проводят много времени, общаясь с виртуальными друзьями, становится сложно знакомиться в реальном мире. Наталкивает на размышления, не так ли?

Развлечение длиною в жизнь

Человеческой жизни не хватит, чтобы хотя бы "надкусить" каждое из бесчисленного множества бесплатных развлечений, которые предлагает интернет. Десятки тысяч приложений, браузерные, клиентские, скачиваемые и онлайн игры различных жанров, казино.

Можно стать магом или космическим рыцарем, крутить штурвал пиратского парусника или крушить врага в танке времен Второй Мировой. Кроме того, многие игры – это многопользовательские проекты. То есть, вы играете, общаетесь, торгуете и воюете не только с неживыми компьютерными персонажами – вашими оппонентами управляют такие же, как вы, пользователи.

Поток развлечений в Сети поистине безграничен. Это, конечно, не только игры. Деньги тут можно тратить с пугающей легкостью: от разнообразия глаза разбегаются. Тут и шопинг, и игровые автоматы, платные приложения, фильмы, музыка и многое другое. Один клик мышью – и деньги списаны с вашего счета. К сожалению нередко подобные развлечения перерастают в зависимость – пользователь уже не может остановиться и тратит свои сбережения в поисках азарта, новых впечатлений, нового контента.

Работа, учеба, отношения

К счастью, большая часть обитателей онлайн мира 21 века использует интернет с пользой. Именно поэтому его аудитория растет день ото дня. Ведь здесь можно и работать, и учиться, и даже строить отношения. Сегодня все чаще можно слышать, что муж познакомился с женой в социальных сетях. Молодые специалисты находят любимую работу в качестве удаленного сотрудника. Все больше людей посещают онлайн лекции и занимаются дистанционным образованием. Другие создают собственные сайты, ведут творческие каналы.

Так что интернет открывает уникальные возможности. Надо только соблюдать "технику безопасности", знать меру. Отсеивайте заманчивые обещания рекламных баннеров, не тратьте на онлайн развлечения и игры больше денег и времени, чем вы можете позволить себе потерять. Соблюдайте элементарную финансовую и личную безопасность – и получите в пользование удобный инструмент.