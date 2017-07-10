В центре Москвы вырастет число точек доступа к бесплатному Wi-Fi

Согласно планам столичных властей в центре города должно возрасти число точек доступа бесплатного уличного Wi-Fi. "Наша задача – обеспечить равномерное покрытие улиц внутри Садового кольца сетью городского Wi-Fi", – цитирует портал мэра и правительства Москвы руководителя столичного Департамента информационных технологий Артема Ермолаева. Новые точки, которые должны будут помочь ликвидировать "белые пятна" в покрытии Сети, появятся в городе уже к началу 2018 года. "Мы проводим радиопланирование для определения мест установки дополнительных точек доступа к Wi-Fi таким образом, чтобы в центре Москвы, где аккумулированы все бизнес– и досуговые зоны города, жители и гости столицы могли оставаться в режиме онлайн столько, сколько им необходимо", – подчеркнул Артем Ермолаев. Сейчас городской Wi-Fi доступен на 200 улицах в центре Москвы и в 24 городских парках.