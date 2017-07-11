Ученые показали внутренности взорвавшегося солнца
Исследование взорвавшейся в 1987 году в туманности Тарантул сверхновой звезды SN 1987A опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters. Американская Национальная радиоастрономическая обсерватория представила анимационный видеоролик, где наглядно видно – что происходит со сверхновой после катастрофы.
Фиолетовым цветом в анимации выделены области преобладания монооксида кремния, желтым – угарного газа, синим – водорода. Вводные данные аниматоры получили от американских обсерваторий.
Knots of new molecules in heart of exploded star from NRAO Outreach on Vimeo.
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