Основнойвыпускной стал хитом в Сети

В сообществе "Выпускной 2017" в социальной сети "Вконтакте" в прямом эфире прошел специальный выпуск #VKLive. Участие в нем приняли: Егор Крид, Виктория Дайнеко, Сергей Лазарев, Kristina Si, Дмитрий Маликов, Сергей Дружко и другие артисты. Также пользователи смогли наблюдать включение с концерта IOWA из гимназии имени Подольских курсантов, победившей в конкурсе на самое креативное видео об окончании школы.

Артисты в прямом эфире поздравляли выпускников школ. Всего концерт #ОсновнойВыпускной "ВКонтакте" посмотрели уже более трех миллионов раз. Так, известный исполнитель Сергей Лазарев подошел к напутствию и пожеланию бывшим школьникам с иронией.



К поздравлениям присоединился и Сергей Дружко. Российский актер, телеведущий, музыкант и популярный блогер также поздравил уже бывших школьников со вступлением во взрослую жизнь.

Не остался в стороне от праздничных поздравлений и кумир молодежи, певец Егор Крид.

Напомним, ранее подписчики группы "Выпускной-2017" первыми увидели видеообращение президента Владимира Путина для выпускников школ. Ролик собрал более миллиона просмотров от пользователей "ВКонтакте"

Напомним, "ВКонтакте" запустила проект "Выпускной-2017" в мае. Всего участие в акции #Выпускной2К17 приняло свыше полумиллиона человек – более 80% выпускников школ этого года.

