#Основнойвыпускной стал хитом в Сети
Артисты в прямом эфире поздравляли выпускников школ. Всего
концерт #ОсновнойВыпускной "ВКонтакте" посмотрели уже более трех
миллионов раз. Так, известный исполнитель Сергей Лазарев подошел к напутствию и
пожеланию бывшим школьникам с иронией.
К поздравлениям присоединился и Сергей Дружко. Российский актер, телеведущий, музыкант и популярный блогер также поздравил уже бывших школьников со вступлением во взрослую жизнь.
Не остался в стороне от праздничных поздравлений и кумир молодежи, певец Егор Крид.
Напомним, ранее подписчики группы "Выпускной-2017" первыми увидели видеообращение президента Владимира Путина для выпускников школ. Ролик собрал более миллиона просмотров от пользователей "ВКонтакте"
Напомним, "ВКонтакте"
запустила проект "Выпускной-2017" в мае. Всего участие в акции #Выпускной2К17
приняло свыше полумиллиона человек – более 80% выпускников школ этого года.
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