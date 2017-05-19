Названа причина массового сбоя связи в России

В компании "МегаФон" объяснили массовый сбой в мобильной сети в России. Его причина – авария в одном из элементов сетевого оборудования, передает Lenta.ru. Кроме того, в компании отметили, что не видят оснований связывать произошедшее с вирусной атакой WannaCry. Отметим, пользователи сообщили о проблемах у МТС, "Билайна", "МегаФона", Tele2 и Yota.