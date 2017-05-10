Как выглядят черные дыры из окон подмосковных дач (видео)
Российские ученые и художники показали, что в этом случае мы бы видели футуристическую картину растяжения "пространства-времени" из окон наших подмосковных дач, передает РИА Новости. Несмотря на то что существование черных дыр до сих пор не доказано, специалисты все-таки склоняются к тому, что они существуют.
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