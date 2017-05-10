Как выглядят черные дыры из окон подмосковных дач (видео)

Сотрудники телестудии "Роскосмос" создали любопытный видеоролик, который демонстрирует, какими бы виделись черные дыры из окон подмосковных дач. Специалисты представили ситуацию, при которой наша планета располагалась бы в центре галактики Млечный Путь, а не на периферии, как сейчас.

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