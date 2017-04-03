В России появится новый мобильный оператор

Компания "Сбербанк-Телеком" начнет на этой неделе закрытое тестирование виртуального оператора сотовой связи. Городом, который первым опробует на себе его мобильные услуги, станет Санкт-Петербург.

В закрытом тестировании примут участие около ста сотрудников "Сбербанка". После Петербурга эстафету уже в открытом тестировании примет Москва, а затем и другие города.

Коммерческий запуск сети запланирован на конец 2017 года, передает ComNews. "Сбербанк-Телеком" получил лицензию Роскомнадзора на услуги подвижной радиотелефонной связи в роли виртуального оператора в августе 2016 года.

Россвязь уже выдала новому "игроку" рынка сотовой связи десять тысяч номеров с кодом 958. Инфраструктуру для оператора предоставит Tele2. Однако у компании будет свое согласованное со спецслужбами оборудование СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий) и своя нумерация.

Напомним, в декабре 2016 года глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что компания решила создать собственного сотового оператора. По его словам, это позволит "Сбербанку" сэкономить на платежах другим компаниям за использование SMS-оповещений.

Как ранее писали Dni.ru, в России появилась бесплатная сотовая связь. Виртуальный сотовый оператор "Атлас", предоставляющий бесплатные услуги связи, начал доставлять SIM-карты, заказанные жителями Москвы.