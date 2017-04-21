Самые популярные группы "ВКонтакте"

Эксперты назвали группы в социальной сети "ВКонтакте" с наибольшим числом просмотров. Лидером рейтинга оказалось скандально известное юмористическое сообщество MDK.

По данным компании "Медиалогия", за месяц посты в MDK просмотрели 970,7 тысячи пользователей. На втором месте рейтинга оказалось сообщество "Новинки Музыки 2017", собравшее 928,4 тысячи просмотров.

Интересно, что музыкальная группа значительно обгоняет MDK по количеству подписчиков – 12,4 миллиона против 7,8 миллиона соответственно. Замыкает тройку лидеров по количеству просмотров одного поста группа "Палата № 6" с 837,7 тысячи просмотров.

Всего в топ вошли 20 самых популярных групп "ВКонтакте". Среди которых также "Подслушано", "БОРЩ", "Корпорация зла", "Наука и техника", "Приколы" и "Лепра". Отметим, что в марте социальная сеть ввела новый показатель оценки групп – "количество просмотров записей". В отличие от количества подписчиков, этот параметр более точно показывает, сколько человек действительно проявляют активный интерес к постам сообщества.

Напомним, в прошлом году по решению суда сообщество MDK было заблокировано за "информационные материалы, оскорбляющие чувства верующих, унижающие различные группы людей по признакам религиозной и национальной принадлежности". Позже руководство создало новое сообщество, которое сразу же стало пользоваться бешеной популярностью у пользователей.



