Во "ВКонтакте" серьезные изменения

В функционале социальной сети "ВКонтакте" произошли серьезные изменения. Пользователям ресурса теперь доступен счетчик просмотров публикации.

В пресс-службе социальной сети объяснили, что новую функцию ввели, чтобы пользователь мог "отслеживать реакцию окружающих". "Иногда количество отметок "Нравится" не показывает, насколько запись действительно интересна – реальное количество просмотров всегда в разы больше", – заявил руководитель веб-разработки Вадим Дорохов.

Он отметил, что новый функционал уже доступен как в мобильном приложении, так и в веб-версии сайта. Индикатор находится "на видном месте" под каждой записью.

"Счетчик просмотров поможет максимально быстро отслеживать интерес к записи: чтобы просмотр засчитался, пользователь не должен делать дополнительных действий", – пояснил Вадим Дорохов. Руководитель веб-разработки подчеркнул, что этот показатель будет виден всем пользователям. "Популярные материалы станут заметнее", – заключил сотрудник ресурса.

Напомним, ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась функция просмотра документов Microsoft Office. Теперь с помощью сайта можно открыть текстовые файлы в формате DOC и DOCX, таблицы в XLS и XLSX и презентации в PPT и PPTX.

ВКонтакте теперь показывает всем охваты постов (любого человека/паблика). pic.twitter.com/i0p9miJ9wy — Maxim Pushkin (@mc_maxim) 14 марта 2017 г.

"ВКонтакте" – крупнейшая европейская социальная сеть в Европе со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, ее аудитория – более ста миллиона человек. Основателем социальной сети является программист Павел Дуров. С сентября 2014 года владельцем ресурса стал генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев.

