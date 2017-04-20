Корабль "Союз МС-04" вышел на орбиту

Российский космический корабль "Союз МС-04" отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на околоземную орбиту. Он взял курс к Международной космической станции, сообщает "Газета.ru".

На борту "Союза" находятся российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-04" стартовала с космодрома Байконур.