Лысый из Brazzers призвал россиян бороться за порно

Американский порноактер Джонни Синс, более известный как Лысый из Brazzers, призвал россиян подписать петицию, посвященную разблокировке ресурса для взрослых. Обращение набрало тысячи подписей.

Лысый из Brazzers призвал россиян бороться за право смотреть фильмы для взрослых на своей странице во "ВКонтакте". Он написал, что "любовные видео побуждают людей исследовать самих себя, они не нарушают закон и должны быть доступны каждому человеку в каждом государстве".

"Привет моим поклонникам из России-матушки! Я узнал, что Brazzers.com заблокировали в России. Я прошу всех моих фанатов в этой стране встать с колен и подписать петицию в Большеглушицкий суд", – воззвал Синс. Более того, он запустил в соцсети хештег #FreeBrazzers.

Обращение в Большеглушицкий суд набрало более десяти тысячи подписей. Текст петиции требует вернуть доступ к ресурсу на территории России.

Напомним, 6 февраля сайт Brazzers.com был заблокирован в России. Постановление о внесении ресурса в реестр запрещенных вынесено 31 октября 2016 года Большеглушицким судом. Основанием для этого стало "негативное воздействие на психику человека". Вrazzers – известная канадская студия по производству фильмов для взрослых и сайт с данным контентом. Ресурс предоставляет платный доступ к порнографическим материалам.

Как писали Dni.ru, Джонни Синс давно стал героем интернет-мемов. Прежде всего, он известен ролями в порнофильмах с пародийным сюжетом. Актер снимался в роли кулинара, астронавта и даже заключенного.