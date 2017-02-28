Россиян напугала новость о закрытии "ВКонтакте"

Пользователи социальной сети массово публикуют спам-сообщение, в котором говорится об ее удалении. Якобы, о таком решении объявил советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

ВКонтакте довольно активно появляются посты с одинаковым содержанием. В спам-сообщении Клименко по неизвестным причинам называют пресс-секретарем соцсети.

В публикации говорится о дате "закрытия" ВКонтакте. Якобы, с 6 марта сайт закроют, а личная информация пользователей "разойдется по всему интернету".

Людям предлагается копировать сообщение, которое "гарантирует" исполнение закона об авторском праве. Нам сидеть ВКонтакте осталось совсем чуть-чуть! Так, вот, чтобы все твои переписки, и картинки, и фотки не разошлись по всему инету кинь себе на стенку вот это. ВКонтакте теперь является публичной компанией… После этого вы будете находиться под защитой законов об авторском праве!", – пишут спамеры.

Отметим, подобные массовые рассылки происходят не впервые. Похожий текст о защите контента публикуется на страницах пользователей с определенной периодичностью.

Напомним, в феврале этого года известных российских шоуменов, дизайнеров и блогеров атаковали мошенники. Авторы спама представлялись киллерами и требовали деньги за информацию о заказчике убийства. В спаме помимо угроз также был указан номер счета, на который нужно было перевести деньги.

Как писали Dni.ru? ноябре 2016 года пользователи Сети пожаловались на приходящие им в мессенджерах спам-сообщения с рекламой наркотических веществ. В них говорилось, что распространяемые с помощью тайников-закладок наркотики доступны во всех городах России и СНГ.