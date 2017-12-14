Полет НЛО рядом с самолетом сняли на видео

Странный объект сопровождал авиалайнер в небе над Великобританией. Свидетелем полета неопознанного объекта удалось заснять его на видео.



Авиалайнер пролетал над графством Кент в Вликобритании. Эта местность в последнее время бьет все рекорды по посещениям НЛО. Уфологи утверждают, что береговые линии вокруг Восточного и Южного Кента – натоящая база инопланетян.

Ожидания уфологов, если они были на борту воздушного судна, оправдались и на сей раз. Пассажир Гранд Брентон обратил внимание на странный объект, летящий чуть ниже воздушного судна. Белая тарелка, похожая на огромный раздутый пакет, появилась из ниоткуда и двигалась с приличной скоростью, изредка поблескивая в небе. Затем НЛО вылетело из облаков, начало потихоньку снижаться, и резко полетело вниз, пишет Life.ru.



