Полет НЛО рядом с самолетом сняли на видео
Авиалайнер пролетал над графством Кент в Вликобритании. Эта местность в последнее время бьет все рекорды по посещениям НЛО. Уфологи утверждают, что береговые линии вокруг Восточного и Южного Кента – натоящая база инопланетян.
Ожидания уфологов, если они были на борту воздушного судна, оправдались и на сей раз. Пассажир Гранд Брентон обратил внимание на странный объект, летящий чуть ниже воздушного судна. Белая тарелка, похожая на огромный раздутый пакет, появилась из ниоткуда и двигалась с приличной скоростью, изредка поблескивая в небе. Затем НЛО вылетело из облаков, начало потихоньку снижаться, и резко полетело вниз, пишет Life.ru.
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