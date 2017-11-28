Сеть взбудоражило НЛО в виде женской груди
Дин Стокс из Дарвина не сомневается в том, что загадочная "летающая грудь" – это не что иное, как корабль пришельцев, передает Daily Mail. "Я не мог поверить, что вижу сиську на небе, хотя раньше читал о таком в журналах", – поделился впечатлениями мужчина.
По его словам, НЛО он обнаружил, изучая фотографии улиц небольшого австралийского города Теннант-Крик. Любитель инопланетян признается, что снимок летающей тарелки – одна из самых удивительных вещей, с которыми ему приходилось сталкиваться в жизни.
Пораженный находкой Дин уже несколько раз приезжал на ту улицу в Теннант-Крике в надежде своими глазами увидеть пришельцев. Однако до сих пор ему не везло и ничего особенного он не заметил.
Между тем многие эксперты скептически отнеслись к находке Дина. Так, астроном Джефф Карр предположил, что снимок просто был обработан в фотошопе. Кроме того, есть версия, что странный объект появился в результате блика камеры.
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